Прайд из барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

10 августа отмечается Всемирный день льва. В этот день поздравления с «профессиональным» праздником принимает прайд из барнаульского зоопарка, во главе со львом Алтаем.

Сейчас Алтай – это одно из главных достояний «Лесной сказки», а ведь он практически был подкидышем. Как рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев, в то время он даже не помышлял о том, чтобы пополнить коллекцию таких дорогим, во всех смыслах слова, экземпляром. Не было ни денег на его покупку, ни на содержание. Но произошел случай…

Львенка, родившегося в Московском зоопарке, приобрела девушка-фотограф. Некоторое время он жил у нее, и она использовала его в своей работе. Однако милый котик, движимый инстинктами, быстро стал неуправляемым. Тогда она решила за 200 тысяч рублей перепродать его и вышла на Сергея Викторовича, но он поначалу отказался. Постепенно ценник упал до 50 тысяч. А через некоторое время девушка сообщила, что уже в Барнауле вместе с львенком и готова отдать его даром, лишь бы кто забрал. Пришлось взять. Кстати, тогда малыша назвали просто Лев Львович. Уже позже он получил гордую кличку Алтай.

В августе 2016 года у Царя зверей появилась своя царица: в зоопарк привезли полуторамесячную львицу Аю. Поначалу Алтай воспринимал свою будущую спутницу скорее как захватчицу территории или даже маленькую добычу. Крошка хоть и пугалась, когда на нее рычит огромный зверь, но продолжала осваивать свою часть вольера. После того, как она подросла, пара создала крепкую пару, а в июне 2019 года у них родились первые львята. Это была настоящая сенсация.

На сегодняшний день Алтай и Ая стали родителями уже десятерых малышей. Одним из самых знаменитых является Алтай Алтаевич. Он родился в этом году прямо на Пасху. А в июне его передали в Самарский зоопарк, где весной погиб любимец публики, 16-летний лев Цезарь.

Сейчас коренной барнаулец осваивается на новой для себя территории и сегодня же в его честь в Самаре проведут праздник, во время которого сотрудники зоопарка расскажут о том, как живут львы, как охотятся, чем отличаются от других кошек, а также о том какой характер у маленького Алтая, что он любит есть и с кем любит играть.

Кстати, скоро еще один кошачий праздник - 25 сентября Алтаю-старшему исполнится 12 лет.

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