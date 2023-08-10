Зоопарк закрыть, животных конфисковать: в Алтайском крае по решению суда закрыли частный зоопарк

Существовал зоопарк с конца 1990-х годов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде запретили деятельность местного частного зоопарка и распорядились изъять животных. Существовал данный зоопарк с конца 1990-х годов и решение суда о его закрытии вызвало неоднозначную реакцию.

Решение суда

Славгородская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Валерию Кульбиде, который владел частным мини-зоопарком. В итоге суд 25 июля 2023 года решил, что в зоопарке не соблюдались требования законодательства в сфере обращения и содержания с животными, а их использование в культурно-зрелищных целях признано незаконным до получения соответствующей лицензии.

В итоге из зоопарка по решению суда должны быть конфискованы бурый медведь, орлан-белохвост, волк, енотовидная собака, макак-резус, носуха, дикобраз, сурикат, нильский крокодил, шиншиллы, попугаи, питон и другие животные. Их обязаны передать Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, где и определят дальнейшую судьбу.

Однако, по словам владельца мини-зоопарка Валерия Кульбиды, животные до сих находятся у него. И содержать их приходится за свой счет.

Решение суда еще не вступило в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

Мнение горожан

Для того, чтобы понять, как горожане относятся к закрытию зоопарка, «Комсомолка» связалась с несколькими жителями Славгорода. Свои имена они попросили не называть. По словам одной из них, состояние зоопарка действительно вызывает вопросы.

— Это обычный старый дом, в комнатах и во дворе которого поставили клетки с животными, - говорит местная жительница Светлана (имя изменено – прим. ред.), - Когда ходила туда, то видела животных сытыми и активными. Но запах там, конечно, стоял такой специфический. Ну и клетки выглядели старыми и грязными.

Вторая женщина добавляет, что и к безопасности у посетителей были вопросы.

- Несколько раз была там с мужем и дочкой, - рассказывает Надежда (имя изменено). - Страшной показалась клетка для медведя, которая стояла на улице. Я туда вообще никогда не заходила, потому что там примерно метра полтора от клетки до клетки и никакого дополнительного ограждения.

При этом обе женщины, с которыми удалось поговорить, отмечают, что ощущения от закрытия зоопарка двоякие. С одной стороны были претензии к условиям, но с другой теперь в Славгороде сократилось число мест, куда можно пойти с ребенком.

Получение лицензии

Проблема с закрытием зоопарка лежит в отсутствии лицензии у ее владельца. По словам Валерия Кульбиды, в свое время он ее пытался получить.

- Три года назад государство установило требования для владельцев зоопарков, согласно которым нужно было расширить вольеры и улучшить условия содержания животных, - рассказывает Валерий. – Я честно пытался получить лицензию, но мне всячески препятствовали в этом.

По словам местных жителей, владельцу зоопарка администрация Славгорода предлагала места за городом, где было бы достаточно места для широких вольеров, но он отказался. Валерий эту информацию подтвердил и даже назвал причину отказа – отсутствие поддержки и необорудованность предлагаемых мест.

В итоге отсутствие лицензии и стало поводом для направления иска в суд.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Писарев, директор зоопарка «Лесная сказка»:

- Государство при направлении требований по лицензированию, давало два года, чтобы проработать все вопросы. Наш зоопарк приложил все усилия, чтобы требования выполнить. Мы расширили вольеры, обустроили место для ветеринарной клиники и ввели в штат ветврача. Это, конечно, затратно, но частный зоопарк должен уметь привлекать спонсоров из бизнес-сообщества. После конфискации животных из зоопарка их направляют в Союз зоопарков и аквариумов России. Если кто-то из владельцев зоопарков страны захочет купить животное, деньги от продажи поступят бывшему владельцу.

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