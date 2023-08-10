В Барнауле достаточно автомобилей, которые приковывают взгляд. Фото: Надежда Качинская

Давно уже прошли времена, когда считалось, что машина – это исключительно средство для передвижения. Сейчас для некоторых, особенно для тех, кто может себе это позволить, автомобиль – это даже не роскошь, а средство заявить о себе, выделиться из толпы, быть ярким и крутым. Жители Алтайского края в этом не исключение.

Автотюнинг давно не новшество и крутые тачки можно увидеть не только в «Форсаже-3. Токийский дрифт», но и на наших дорогах. Причем некоторые из машин совсем не модернизированные, а продаются именно такими, какими вышли с конвейера и при желании можно стать их счастливым обладателем.

Так, в сети появилось объявление о продаже Chevrolet Camaro 2.0 AT, 2018. Самая главная фишка в цвете авто – он желтый, то есть выглядит практически так, как в популярном фильме про трансформеров – Бамблби в реальности.

Натуральный Бамблби. Скриншот сайта drom.ru

– Продам нереально красивейший автомобиль! Пожиратель взглядов, автомобиль сносящий крышу, каждому увидевшему его! Люди, видя этого красавчика, забывают, куда они шли и вообще теряют любую связь с реальностью! Вы всегда будете в центре внимания, не важно, какие автомобили едут рядом с вами в потоке, все они меркнут на фоне этого яркого демона! – без лишней скромности заявляет нынешний владелец авто.

Причем по заверениям продавца, черные полоски – это заводская покраска.

Автомобиль 2018 года выпуска, пробег 55 тысяч километров, мощность двигателя – 238 лошадиных сил. Стоимость этого красавца составляет 2 850 000 рублей. На другом популярном сайте для автомобилистов его цена 2 660 000 рублей. Причем это вполне адекватные цифры. В среднем за такую машину рекомендуемая стоимость начинается от 2,9 млн рублей.

Впрочем, это не единственный приметный Camaro, выставленный на продажу. Среди объявлений встречается предложение автомобиля в синем исполнении также с черными полосками. Правда, по словам владельца, он оклеен в виниловую пленку. Тем не менее, эффектности этого ему не отменяет. Стоимость этой версии 2,1 млн рублей.

Chevrolet Camaro. Скриншот сайта drom.ru

Увидеть небо в алмазах (или звездах, если позволите), позволит авто с панорамной крышей. Сейчас такие предложения тоже актуальны. К примеру, на продаже стоит настоящий немецкий BMW X5 2019 года выпуска и без пробега по РФ.

– Настоящее немецкое качество (не Калининград, не Корея, не Китай, не Америка!!!), - заверяет продавец.

Комплектация у автомобиля внушительная, а от ночных поездок при открытом люке будут бегать мурашки от созерцания звездного неба. Предложение обойдется в 7,4 млн рублей.

Tesla Model S. Скриншот сайта drom.ru

Конечно же, мы (да и вы тоже) не смогли пройти мимо «Теслы». В Алтайском крае есть два предложения: Tesla Model S 2019 года выпуска и Tesla Model Y 2022 года. Причем вторая заметно дешевле - 5 995 000 против 6 299 000 рублей. Обе – электрокары. Пробег, в сравнении со многими другими просто смешной. По словам продавцов, заряжать можно от обычной розетки 220 V. Полного «бака» хватает примерно на 500 км пути. Так что если хотите быть модными и эко – это прекрасное предложение. И, естественно, вы будете приковывать взгляды окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полицейский» BMW продают в Барнауле

На улицах Барнаула это достаточно заметный экземпляр известного немецкого кроссовера. Из серой массы его выделяет надпись POLICE практически на всю длину кузова (подробнее)