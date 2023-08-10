43 млн рублей на проекты молодежи получило алтайское «Движение Первых»

Гранты поддерживают инициативы молодых ребят со всей страны. Фото: «Движение Первых»

«Движение Первых» Алтайского края выиграло больше всего грантов среди других регионов. 33 молодежных проекта получили поддержку на сумму почти 43 млн рублей. Это школы, лицеи, вузы и еще 19 организаций – представители некоммерческого сектора и бизнеса. Эти средства «Движение Первых» направит на воплощение инициатив для развития и воспитания детей и молодежи.

О том, что за проекты получили гранты, а также об особенностях грантовой поддержки во время эфира на радио «КП» рассказала председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Алтайского края Ирина Рыбина и соавторы одного из проектов, представители «Движения Первых» новоалтайского лицея №8 – заместитель директора Виктория Малова и ученицы Анна Соколова и Полина Сергеева.

- Ирина, расскажите, что это за гранты, как их можно получить и как вам удалось это сделать?

- Эти гранты поддерживают инициативы молодых ребят и участников «Движение Первых» со всей страны. Это выстраивание системы взаимодействия между школами, средне-специальными образовательными учреждениями, вузами, НКО и бизнесом. Это множество площадок для самореализации. Благодаря грантам и проектам больше ребят смогут поучаствовать в разных интересных событиях. У нас очень разнообразные гранты по 12 направлениям. Если проанализировать содержание всех грантов, которые мы получили, то там очень четко просматривается линия профориентации. Школьники, благодаря этим проектам могут посмотреть, что происходит в вузах, на предприятиях.

- Алтай выиграл 33 гранта. А сколько всего участников подавали заявки?

- Всего от края было подано 86 заявок, 74 прошли экспертизу. Получается, что 50% получили поддержку и это очень хороший результат. Но мы не планируем останавливаться на этом. В январе будут объявлены новые возможности грантовой поддержки от «Движения первых», мы будем увеличивать этот ресурс.

- Что значит «прошли экспертизу»?

- Это очень жесткая процедура. Экспертное сообщество со всей России получает зашифрованные грантовые проекты, они не знают откуда пришла заявка на грант. Проверяют заявку не менее трех экспертов. Далее будет подключена «летучая команда» – это независимые эксперты, которые будет следить за тем, чтобы все соответствовало миссии, ценностям. У нас получилось выиграть, потому что мы быстро сориентировались, кому-то помогли методически, плюс у нас есть те, кто уже прокачан по грантам, а также в крае очень хорошие партнерские организации, которые успешно поддержали проекты. То есть слаженная совместная работа и активная позиция различных организаций региона позволили привлечь средства на реализацию молодежных инициатив.

- Каких сфер касаются выигранные гранты?

- Есть проекты, связанные с туризмом на базе сельских школ - разработка экскурсий, туристических маршрутов. Около пяти проектов, которые выиграли финансовую поддержку, профориентационные. Анна и Полина, как раз связаны с одним из таких проектов. Очень интересный проект «Беспилотие» - современные научные разработки в области дронов, пилотирования. Эта профессия вызывает сейчас особый интерес, она очень перспективная. Также в числе победителей - три спортивных проекта. Это фигурное катание, самбо, шахматы. Последний - очень солидный грант в размере 2,5 млн. рублей. Он позволит привлечь как можно больше ребят к шахматамы. Кроме этого, есть проект, связанный с театральными постановками.

- Хочу уточнить, сколько новых ребят, школьников будет вовлечено благодаря грантам?

- Мы подсчитали, что более15 тысяч ребят будут участвовать в разных проектах. Мы будем помогать вести информационную кампанию, чтобы как можно больше школьников были вовлечены и приняли участие на всех площадках.

- Есть направление, которое не получило ни один грант?

- Да, у нас не прошли проекты, связанные с международной дипломатией.

- Виктория, кто инициировал проект в вашей школе, который вы заявили на грант и что это за проект?

- Инициатива всегда исходит от учеников, а мы ее поддерживаем. Это профориентационный кейс-чемпионат «Демо-версия будущего Я». Он связан с выбором будущей профессии, позволяет школьникам попробовать и понять, что нравится, а что нет. Основная идея – это сбор 120 команд. От каждого образовательного учреждения Алтайского края по 6 человек плюс куратор. Также в проекте участвуют 5 экспертов от различных предприятий, также хотим подключить вузы. Ребята будут решать задачи, которые они им предложат предприятия, по сути потенциальные работодатели. То есть каждой команде дадут кейс, в рамках которого необходимо найти решение. Конечно, рассчитано это будет на старшеклассников, и важно, чтобы это было им интересно и по силам. До начала чемпионата мы расскажем участникам подробнее об условиях чемпионата, познакомим с экспертами, с предприятиями.

- Анна и Полина – вы активистки «Движения первых». Расскажите, как вы придумывали этот проект?

Полина: - Идея создания проекта зародилась у нас около полутора лет назад. Мы принимали участие в краевом форуме, там познакомились с грантами, с тем, как их писать. И тогда нам пришла в голову идея такого мероприятия, чтобы школьники могли через практику попробовать разные профессии. Каждая команда защитит свои наработки перед экспертами, а лучшие из них будут внедрены на предприятиях.

- Полина, у вас есть личные разработки какие-то?

- Да, в данный момент я работаю над собственным бизнес-проектом – это бренд аксессуаров «Твой». Собралась большая команда, и мы несем очень важные ценности, миссию «Движения Первых» - быть в движении, быть ярким, быть первым.

- Анна, а у вас?

- Есть проект «Я волонтер» и сейчас я развиваю вместе с командой данные проект, он некоммерческий, а социальный. Это сервис помощи волонтерам Алтайского края. Он направлен на то, чтобы у нас появлялось больше ребят волонтеров, чтобы им это было интересно, и они знали где задать вопрос, к кому обратиться. Идея - создать большое сообщество волонтеров в Алтайском крае.

Беседовала Ольга Ведерникова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульские волонтеры «Том Сойер Фест» восстанавливают дома с вековой историей

«Том Сойер Фест» назван в честь озорного персонажа повести Марка Твена, который хоть и не любил красить заборы, но зато вдохновил на это других. Цель фестиваля – реставрация старинных деревянных зданий (подробнее)