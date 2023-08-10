Трафик растет: за 7 месяцев на дорогах Алтайского края погибли более 100 человек

В регионе произошло более тысячи ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

За 7 месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП. Подробнее о причинах аварий и ситуации на дорогах во время пресс-конференции 9 августа рассказали начальник управления ГИБДД по региону Владислав Перцев и министр транспорта края Антон Воронов.

С января по июль 2023 года в ДТП в Алтайском крае погибли 107 человек (на 22,5% меньше, чем в прошлом году) и пострадали 1487 (на 2% меньше, чем в прошлом).

По словам Владислава Перецева, аварий с участием пьяных водителей в регионе также стало меньше, пока зарегистрировали 101 подобное ДТП. Это касается и количества аварий с детьми.

– Прошлый год был аномальный – резко увеличился трафик. По замерам на основных участках федеральных и региональных автомобильных дорог он вырос до 20%. В текущем году мы не видим его снижения. Благодаря совместной работе в части безопасности дорожного движения погибших у нас чуть меньше, но мы должны стремиться к нулю, – подчеркнул Антон Воронов.

Основными причинами ДТП в регионе стали нарушения требований сигнала светофора, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, а также несоблюдение установленного скоростного режима.

Владислав Перцев и Антон Воронов в очередной раз призывали жителей и гостей Алтайского края соблюдать правила дорожного движения. Нарушая их, автомобилисты подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

– Прежде всего не нужно торопиться, когда вы едете на автомобиле, передвигаетесь на велосипеде или самокате, или переходите проезжую часть. Этому же нужно учить детей, – сказал министр.

Он также отметил, что ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя, ведь в таких ситуациях вероятность попасть в ДТП значительно возрастает.

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