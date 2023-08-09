На Алтае во время соревнований по дрэг-рейсингу гонщик установил мировой рекорд скорости

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

В минувшие выходные под Барнаулом было очень жарко. И дело не в погоде, а в раскаленных двигателях гоночных машин! Пилоты так разогнали железных коней, что поставили мировой рекорд скорости!

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

Соревнования по дрэг-рейсингу проходили в 40 км от Барнаула на аэродроме Панфилово. Это был 3 этап Кубка RDRC Сибирь и Кубка Алтайского края. Соревнования собрали 99 гонщиков из разных регионов страны: Алтайского края, Республики Алтай, Томской, Красноярской, Кемеровской, Ростовской областей. Участвовала в заездах и одна гонщица - Оксана Яковлева из Красноярска.

Во время соревнований был поставлен мировой рекорд скорости на автомобиле Subaru Forester. Виктор Фомин, пилот из Новосибирской области промчал дистанцию в 402 метра за 9.082 секунды. Ранее этот же гонщик уже ставил рекорд на трассе в Панфилово.

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

- В 2021 здесь же, в Панфилово, Виктор Фомин преодолел дистанцию в 402 метра за 9,242 секунды, - рассказал Андрей Ан, руководитель соревнований, спортивный судья всероссийской категории. – Потом рекорд перебили в США, и вот теперь Виктор снова вернул себе первенство.

Кроме этого, на прошедших соревнованиях обновили рекорд по времени и скорости прохождения дистанции в 402 метра. Рекорды установил Андрей Ганзин из Томск. Он буквально «пролетел» дистанцию на автомобиле Nissan Skyline GT-R за 8.069 сек, а скорость на выходе составила 283,4 км/ч.

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

КСТАТИ

Победные места по каждому классу распределились следующим образом:

Кубок Алтайского края:

Класс FSL – Оксана Яковлева, А45 AMG 4 matic Ежевика, (г. Красноярск);

Класс FSA – Илья Овсянников, Toyota Levin (г. Барнаул);

Класс FSB – Станислав Григорьев, BMW M340i (г. Томск);

Класс US – Евгений Закревский, Toyota Celica (г. Барнаул);

Класс US PRO – Владимир Кононов, Audi TTRS (г. Красноярск).

Кубок RDRC Сибирь 3 этап:

Класс FSA – Владимир Черкасов, Toyota Altezza (г. Новосибирск);

Класс FSL – Евгений Ротанов, Tesla Model S (г. Барнаул);

Класс FSB – Евгений Филатов, Toyota Chaser 3.0 (г. Новосибирск)

Класс US – Роман Пузырев, Volkswagen Golf (г. Красноярск)

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 5-6 августа на аэродроме Панфилово. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

СПРАВКА КП

Дрэг-рейсинг - это официальный вид автомобильного спорта, в котором гонщики соревнуются в скорости на прямой. Дистанции заездов разные: 201 метр, 402 метра, полмили и одна миля. Непривычные нам меры измерения связаны с тем, что этот вид спорта зародился в США сначала в среде нелегальных гонщиков и лишь со временем стал официальной дисциплиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шины визжат, земля дрожит: чемпионат по дрэг-рейсингу под Барнаулом соберет лучших гонщиков страны

На аэродроме Панфилово пройдут сразу три соревнования на бешеных скоростях (подробнее)