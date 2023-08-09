«Капитан юстиции» и «адвокат»: мошенники обманули жительницу Барнаула по хитрой схеме

Мошенники звонили женщине несколько раз Фото: Герман Архаров

74-летнюю жительницу Барнаула обманули по хитрой схеме. Один из мошенников представился полицейским, а другая аферистка – адвокатом. О том, как именно преступники смогли выманить у горожанки более полумиллиона рублей, рассказали в региональном управлении МВД.

Жительница краевой столицы увидела в одной из газет объявление о продаже аппарата для лазерной коррекции зрения и нескольких биологических добавок. Она оформила заказ, а через некоторое время получила посылку на почте.

Вскоре после этого женщине позвонил незнакомец, который представился капитаном юстиции Сергеем Абрамовым из Москвы. Он рассказал о том, что якобы правоохранители арестовали склад и деньги из-за фальсификации некачественных препаратов. Он добавил, что также возбудили уголовное дело.

– Женщина ранее оформляла заказ на лекарства, поэтому ей положена компенсация морального вреда в размере миллиона рублей. Чтобы ее получить, нужно было оплатить услуги адвоката, – заявил мошенник.

Через некоторое время жительнице Барнаула позвонила девушка, которая сказала, что работает адвокатом. Аферистка добавила, что будет представлять интересы потерпевшей в суде и нужно оплатить ее услуги. В итоге женщина перевела незнакомке 50 тысяч рублей через один из банкоматов.

– Затем пенсионерке снова позвонили и сказали, что процесс по выплате компенсации начался, однако есть ряд некоторых моментов, которые необходимо решить в суде, – пояснили в МВД.

Сначала женщина вновь прислала деньги «адвокату», на этот раз 36 тысяч рублей. После этого ее убедили в том, что судебный процесс почти закончился, однако организация подала на апелляцию, чтобы провести независимую экспертизу. После этого горожанка перевела 120 тысяч рублей. Мошенники вошли во вкус, придумывали все новые и новые уловки, а пенсионерка продолжала присылать деньги. В итоге она лишилась более 500 тысяч рублей.

Горожанка так и не получила обещанную компенсацию, а после перевода денег дозвониться мошенникам не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее мы писали о том, что 61-летняя жительница Новоалтайска сделала 22 перевода мошенникам и потеряла 1,75 млн рублей.

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