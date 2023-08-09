На Алтае скончался самый толстый кот России – Степан

Степан прожил 16 лет. Фото: Ирина Балахнина

8 августа не стало самого известного четвероногого жителя Бийска – кота Степана, который прославился на всю страну своими внушительными размерами.

– Сегодня на небеса отправился чудесный котик, прекрасный Степушка, который дарил нам доброту и радость не один год. Он был очень ласковый и как будто многое понимал и знал. К сожалению, ничто не вечно, никто не вечен, и нам приходится провожать наших любимцев, но они навсегда остаются в нашем сердце. И Степочка останется с нами, в нашей памяти, - написала бийчанка Ирина Балахнина.

Именно на ее страницах в социальных сетях появлялись ролики и новости о Степане и его хозяйке – бабе Вале.

Напомним, видео о коте Степане стало вирусным несколько лет назад. Всех умилил забавный пузатый житель наукограда, который вальяжно сидел на лавочке в тенистом дворе многоэтажки. При этом кот оказался абсолютно дружелюбным и ласковым. Прохожим всегда отвечал мурлыканьем и давал себя погладить. Да и его хозяйка баба Валя, следившая за прогулками своего любимчика из окна квартиры на первом этаже, была не против его общения с посторонними.

Со временем Ирина подружилась с Валентиной Александровной и стала частенько ее навещать, а также рассказывать пользователям Сети о том, как поживает Степан. Пенсионерка поведала, что котик кастрирован. Возможно, отчасти именно это повлияло на его фигуру, хотя по заверениям хозяйки, кушал котик немного, но почему-то все же набирал вес. Видимо порода такая – пошел в отца, который тоже такой же крупный. Да и сестра Степки тоже с формами. В итоге к своим годам кот достиг отметки в 20 кг! Степу даже прозвали самым толстым котом России.

Однако популярность все же двояко отразилась на нем. С одной стороны у кота появились поклонники и когда ветеринар выявил у Степана проблемы со здоровьем, они помогли купить для животного специальный диетический корм. А с другой стороны эти же самые «поклонники» как минимум трижды пытались выкрасть любимчика бабы Вали.

– Один раз внучка увидела, что его чужие к машине понесли, в другой мы его едва нашли – пришлось упрашивать, чтобы отпустили Степу. А в третий – он сам нашел дорогу домой, - вспоминала тогда пенсионерка.

Осенью 2021 года Степка снова приболел. В этот раз ветеринары озвучили совсем неутешительный диагноз – лимфома. Неравнодушные люди собрали деньги для лечения кота, но Валентина Александровна побоялась отправлять своего «сынишку» на операцию. А без нее ему дали не больше года…

В итоге он прожил еще почти два. Да, немного все же похудел, особенно в последние месяцы, но до последнего оставался все таким же милым и ласковым котиком. Когда его хозяйка заболела коронавирусом и довольно тяжело переносила его, пушистик ни на минуту не отходил от бабы Вали. Сейчас она тяжело переносит утрату своего питомца, ведь за 16 лет он стал для нее настоящим членом семьи.

– Друзья, баба Валя очень переживает о потере. Степочка был для нее как член семьи, она скорбит о нем как о человеке. Давайте поддержим ее добрыми словами, - призывает Ирина Балахнина.

Сейчас ей очень нужны слова поддержки. Их можно оставить в ТГ-канале Ирины или записать голосовое сообщение. Их она обещает передать Валентине Александровне.

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