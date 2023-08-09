Вперед к вершинам!

Фото: Благотворительный фонд Андрея Мельниченко

2 августа 2023 года в подмосковном детском санатории «Поляны» завершилась Летняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко, которая собрала вместе более 100 талантливых ребят из разных регионов России. В ней приняли участие воспитанники барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

На протяжении 3 недель участники школы проходили олимпиадную подготовку по одному из трех направлений: химия, физика и математика. Под руководством опытных наставников было проведено более 70 занятий, в рамках которых юные таланты решали задачи высокого уровня сложности и применяли полученные знания на практике. Так, например, для школьников, увлеченных олимпиадной химией, были организованы выездные практикумы в лаборатории химического факультета и Университетской гимназии МГУ. Там юные химики проводили различные виды титриметрического анализа и синтезировали как органические, так и неорганические вещества.

Фото: Благотворительный фонд Андрея Мельниченко

Поговорить о науке и технологиях будущего участники Летней олимпиадной школы могли на встречах с Андреем Наумовым, членом-корреспондентом РАН, руководителем Троицкого филиала ФИАН им. П.Н. Лебедева, Алексеем Федоровым, профессором МФТИ, основателем облачного хранилища и создателем квантового блокчейна, и Сергеем Волковым, Героем России, летчиком-космонавтом, а познакомиться поближе с историей России и ее достижений – во время многочисленных экскурсий, в том числе по Красной площади и территории Кремля, Московскому планетарию, Музею космонавтики и др.

Насыщенная программа традиционно завершилась заключительной олимпиадой. Имена ее победителей и призеров были названы во время церемонии закрытия Летней олимпиадной школы, где были подведены итоги проделанной работы.

Так, призерами заключительной олимпиады стали барнаульские «наследники Ползунова» Федор Опарин (7 класс, химия), Георгий Леонтьев (8 класс, химия), Демид Карабань (9 класс, химия), Никита Евтушенко (10 класс, химия) и Иван Мурыгин (11 класс, химия), Сергей Ильченко (7 класс, физика), Марк Михеев (8 класс, физика), Илья Борисов (9 класс, физика) и Егор Кривощеков (10 класс, физика), а также Данил Носов (10 класс, математика).

Фото: Благотворительный фонд Андрея Мельниченко

Лучшими химиками Летней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко стали восьмиклассник Максим Алексеев и девятиклассник Михаил Новиков. Победителем заключительной олимпиады среди физиков 11 класса стал Егор Юров. А с заданиями по математике лучше всех справились Александр Тен (8 класс) и Захар Доронин (11 класс).

Все участники Летней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко получили сертификаты, а юные химики, физики и математики, показавшие лучшие результаты, - дипломы победителей и денежное вознаграждение от 50 до 100 тысяч рублей.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В рамках ключевой для Фонда программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний, основателем которых является Андрей Мельниченко, были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 5000 школьников 5-11 классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования.

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