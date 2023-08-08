Семью Мирошниченко эвакуировали в Барнаул в начале Великой Отечественной войны Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 7 августа, в Москве простились с известной актрисой, родившейся в Барнауле, Ириной Мирошниченко.

Правда, как поговаривают, Народная артистка РСФСР, не любила лишний раз рассказывать, откуда она родом.

– Стеснялась и не любила, говорят, упоминания, что она родом из Барнаула. Как говорит наш директор Государственного музея истории культуры Игорь Коротков, в разговорах об этом она ссылалась на случайности эвакуации и всегда считала себя москвичкой. Никто и не против. Просто в силу этого не сохранилось каких-то особых связей с ее малой родиной, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

– Рождественский Роберт тоже только родился на Алтае. Но как он его любил. Это ж малая Родина. А она москвичка. Царствие небесное, - также добавляет директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Действительно, Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Сюда ее семью в начале Великой Отечественной войны направили из Москвы (отец звезды числился младшим политруком) в составе 22-го запасного стрелкового полка Сибирского военного округа. Обратно в столицу мать будущей народной артистки вернулась в 44-м, а после демобилизации в августе 45-го к ним присоединился глава семейства.

С самого детства Ирина была творческим человеком: училась игре на скрипке, занималась в студии при театре Ленинского комсомола, потом поступила в Школу-студию МХАТ, а после окончания поступила на службу в театр МХАТа.

Мирошниченко была востребованной актрисой и в театре и в кино. На ее счету десятки ролей. Причем она играла, можно сказать, до последнего. Еще в 2022 году ее задействовали в спектакле МХТ имени Чехова «Театральный роман» по роману Михаила Булгакова.

– Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, «звездой» экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, ее коллег, Ирина Петровна еще и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек, - говорят в театре.

Вспоминая слова своей коллеги, там говорят, что она всегда старалась проживать роль, играть душой.

– Одна мысль у них звучала постоянно: душу надо тренировать. Мы играем душой. Душа должна быть все время в активном состоянии, в состоянии открытости, в состоянии что-то услышать, на что-то откликнуться, от чего-то содрогнуться – и снова расцвести. Наверное, эти жизненные уроки полезны не только для актера, а для любого человека. Душа – она бессмертна, она навсегда, - говорила Ирина Петровна.

Вчера, 7 августа, Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли ее родные, близкие, друзья и коллеги.

– Не стало нашей Ирины Петровны Мирошниченко. Прекрасной актрисы, человека с большим сердцем, огромным талантом и неисчерпаемой энергией, которые она на протяжении почти 60 лет дарила нам и зрителям Художественного театра. Как хорошо, что при жизни мы успели сказать хорошие слова и признаться в любви Ирине Петровне! – говорит Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени Чехова.

В последний путь Ирину Мирошниченко проводили аплодисментами.

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