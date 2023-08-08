На Алтае ледник окрасился в кроваво-красный цвет

Ледник Водопадный. Фото: ученые ГГФ ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ

В горах Алтая один из ледников стал кроваво-красным. О том, почему он изменил свой цвет и к чему может привести данное явление, рассказали ученые Томского государственного университета (ТГУ).

Специалисты пришли к выводу, что лед окрасился в розовый и красный цвета из-за массового цветения водорослей. Ученые ТГУ считают, что это явление может привести к ускорению таяния ледника, ведь снижается отражающая способность поверхности.

Как рассказал Александр Ерофеев, руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ, такого массового цветения водорослей ученые не видели последние 10 лет.

– Скорее всего, это хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis) – одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать, – поделился ученый.

Он добавил, что водоросли отдали их в Биологический институт ТГУ, чтобы точно их идентифицировать.

Активное цветение водорослей может ускорить таяние одного из ледников группы Актру. Цвет меняется и снижается альбедо – так называют отражающую способность ледника, которая защищает его от избыточного нагревания. Уменьшение альбедо может достигать 13-17%.

Почему водоросли начали массово цвести, пока точно неизвестно. Этот вопрос изучают ученые. Возможно, столь обильное цветение было вызвано большим количеством снега, который выпал в горах Алтая.

Ранее мы подробно рассказывали о таянии ледников на Алтае. В целом, по подсчетам ученых, с середины ХХ века ледники Катунского хребта потеряли 4220 млн кубометров льда – порядка 30% от их объема. Ежегодные потери составляют 69,2 млн кубических метров чистой пресной воды, что рано годовому потреблению 510 тысяч городских жителей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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