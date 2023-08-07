Короли и королевы: самые яркие фото с алтайских конкурсов красоты

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
28 июля в Барнауле прошел сразу тройной финал конкурсов красоты и талантов «Миссис Сибири 2023», «Мисс Алтай 2023» и «Мистер Алтай 2023».
- Все участники проявили себя, показали свои творческие способности, представили речевые визитки, дефиле в вечерних платьях и другое. Все получили достойные подарки и регалии, а также главные короны конкурсов, - рассказали в международном модельном агентстве Татьяны Жилиной (организатор конкурсов).
«Комсомолка» представляет победителей и показывает самые яркие фото с мероприятия.
Татьяна Платонова. Фото: Тимур Фатыхов
«Мисс Сибири 2023» и «Миссис онлайн» - Татьяна Платонова.
Анастасия Сидоренко. Фото: Тимур Фатыхов
Первая вице-мисс - Анастасия Сидоренко.
Вера Смыкова. Фото: Тимур Фатыхов
Вторая вице-мисс - Вера Смыкова.
София Олейник. Фото: Тимур Фатыхов
«Мисс Алтай 2023» - София Олейник.
Юлия Грохотова. Фото: Тимур Фатыхов
Первая вице-мисс - Юлия Грохотова.
Диана Великоредчанина. Фото: Тимур Фатыхов
«Юная Мисс Алтай» - Диана Великоредчанина.
Антон Воронин. Фото: Тимур Фатыхов
«Мистер Алтай 2023», «Мистер дружба» - Антон Воронин.
Елисей Ровнер. Фото: Тимур Фатыхов
Первый вице-мистер - Елисей Ровнер.
Кирилл Сергеенко. Фото: Тимур Фатыхов
Второй вице-мистер - Кирилл Сергеенко.
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов
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