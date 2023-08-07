Короли и королевы: самые яркие фото с алтайских конкурсов красоты

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

28 июля в Барнауле прошел сразу тройной финал конкурсов красоты и талантов «Миссис Сибири 2023», «Мисс Алтай 2023» и «Мистер Алтай 2023».

- Все участники проявили себя, показали свои творческие способности, представили речевые визитки, дефиле в вечерних платьях и другое. Все получили достойные подарки и регалии, а также главные короны конкурсов, - рассказали в международном модельном агентстве Татьяны Жилиной (организатор конкурсов).

«Комсомолка» представляет победителей и показывает самые яркие фото с мероприятия.

«Мисс Сибири 2023»

Татьяна Платонова. Фото: Тимур Фатыхов

«Мисс Сибири 2023» и «Миссис онлайн» - Татьяна Платонова.

Анастасия Сидоренко. Фото: Тимур Фатыхов

Первая вице-мисс - Анастасия Сидоренко.

Вера Смыкова. Фото: Тимур Фатыхов

Вторая вице-мисс - Вера Смыкова.

«Мисс Алтай 2023»

София Олейник. Фото: Тимур Фатыхов

«Мисс Алтай 2023» - София Олейник.

Юлия Грохотова. Фото: Тимур Фатыхов

Первая вице-мисс - Юлия Грохотова.

Диана Великоредчанина. Фото: Тимур Фатыхов

«Юная Мисс Алтай» - Диана Великоредчанина.

«Мистер Алтай 2023»

Антон Воронин. Фото: Тимур Фатыхов

«Мистер Алтай 2023», «Мистер дружба» - Антон Воронин.

Елисей Ровнер. Фото: Тимур Фатыхов

Первый вице-мистер - Елисей Ровнер.

Кирилл Сергеенко. Фото: Тимур Фатыхов

Второй вице-мистер - Кирилл Сергеенко.

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

Финал конкурсов красоты в Барнауле 28 июля 2023. Фото: Тимур Фатыхов

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