Показательное кормление животных Фото: Олег УКЛАДОВ

5 августа Барнаульский зоопарк отметил свой 13 день рождения! Празднования начались с самого утра и закончились поздним вечером. Поздравить зоопарк с днем рождения пришло более 4 тыс. гостей!

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

В 9 часов утра первые гости смогли увидеть «закулисье» зоопарка. Сотрудники показали, как готовят животным завтрак и наводят порядок в вольерах. После этого в течение всего дня проходили мастер-классы, выставки и праздничное чаепитие. На новой территории напротив вольера с лосями состоялось торжественное открытие памятника «Счастливое детство».

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером для посетителей экскурсию с показательным кормлением животных провел директор зоопарка Сергей Писарев. А на сцене парка выступили творческие коллективы Барнаула. Также посетителям предлагались разные активности: бесплатный аквагрим, мастер-класс по изготовлению праздничной бутоньерки, выступление живых статуй.

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закончился праздник общим флешмобом - «Танец светящихся палочек». Гости получили в подарок по яркой мигающей палочке и вместе подняли их вверх под звуки музыки.

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование дня рождения зоопарка «Лесная сказка» Фото: Олег УКЛАДОВ

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