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Общество7 августа 2023 4:40

На Алтае женщина отсудила у муниципалитета 400 тысяч рублей за перелом ноги на остановке

Она поскользнулась при выходе из автобуса
Вера Березовская
Женщина получила открытый перелом ноги со смещением

Женщина получила открытый перелом ноги со смещением

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Горно-Алтайска осудила крупную сумму у муниципального учреждения за полученную на остановке травму. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Инцидент произошел еще в феврале 2022 года. Женщина при выходе из автобуса на остановке поскользнулась и упала. В результате горожанка получила серьезную травму - открытый перелом ноги со смещением. Затем последовала операция, длительное лечение и восстановление.

Женщина решила не оставлять это безнаказанным и обратилась в Роспотребнадзор, где специалисты консультационного центра помогли ей подготовить исковое заявление в суд о возмещении вреда.

Суд вынес решение в пользу пострадавшей. С муниципального учреждения взыскали 400 тысяч компенсации морального вреда, а также 1870 рублей в качестве компенсации убытков.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в подобных случаях ни в коем случае нельзя покидать место, где была получена травма. Необходимо вызвать «скорую», которая отметит место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса свидетелей произошедшего. Также можно попросить их снять случившееся на фото или видео.

После необходимо получить больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги. Следующий шаг – установление виновника трагедии.

– Виновником трагедии является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территория – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование, - поясняют в Роспотребнадзоре.

Как только виновник будет установлен, можно обратиться к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если ответственное лицо отказывается признать вину, нужно обращаться с исковым заявлением в суд.

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