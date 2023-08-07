На Алтае женщина отсудила у муниципалитета 400 тысяч рублей за перелом ноги на остановке

Женщина получила открытый перелом ноги со смещением
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Горно-Алтайска осудила крупную сумму у муниципального учреждения за полученную на остановке травму. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Инцидент произошел еще в феврале 2022 года. Женщина при выходе из автобуса на остановке поскользнулась и упала. В результате горожанка получила серьезную травму - открытый перелом ноги со смещением. Затем последовала операция, длительное лечение и восстановление.
Женщина решила не оставлять это безнаказанным и обратилась в Роспотребнадзор, где специалисты консультационного центра помогли ей подготовить исковое заявление в суд о возмещении вреда.
Суд вынес решение в пользу пострадавшей. С муниципального учреждения взыскали 400 тысяч компенсации морального вреда, а также 1870 рублей в качестве компенсации убытков.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в подобных случаях ни в коем случае нельзя покидать место, где была получена травма. Необходимо вызвать «скорую», которая отметит место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса свидетелей произошедшего. Также можно попросить их снять случившееся на фото или видео.
После необходимо получить больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги. Следующий шаг – установление виновника трагедии.
– Виновником трагедии является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территория – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование, - поясняют в Роспотребнадзоре.
Как только виновник будет установлен, можно обратиться к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если ответственное лицо отказывается признать вину, нужно обращаться с исковым заявлением в суд.
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