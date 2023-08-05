«Алтайские заводы — жемчужина России»: министр экономразвития РФ посетил предприятия края

Визит Максима Решетников на Алтай Фото: Антон ФЕДОТОВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочего визита в Алтайский край посетил предприятия региона. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, также он поблагодарил губернатора Виктора Томенко за их развитие.

Глава российского ведомства находится в рабочей поездке на Алтае. По его словам, регион не только сельскохозяйственный, но и промышленный. Наши предприятия он назвал жемчужиной промышленности страны. Вместе с главой региона Решетников посетил компанию «АНИТИМ» и технопарк «Компонент», а также Завод прецизионных изделий.

Министр поблагодарил губернатора за грамотный подход к региональным мерам поддержки в рамках федеральных программ. Также он отметил, что не может вспомнить, в каком еще регионе были бы одновременно три технопарка. По словам Решетникова, экономическое развитие края началось еще пять лет назад, когда не было масштабных санкций, что позволило избежать кризиса. Показатели промышленности при этом растут.

Алтайские предприятия Фото: Антон ФЕДОТОВ

- Те цифры роста, которая показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края. Уникальное развитие было заложено еще в советские времена. За последние 5 лет вся эта деятельность приобрела новый импульс и новые масштабы. Мы сейчас побывали на предприятиях, которые действительно активно производят новую продукцию, замещая уходящие западные компании, - отметил Максим Решетников.

Виктор Томенко, в свою очередь, отметил, что предприятия получают краевую поддержку не только в финансовом плане, но и по части подготовки кадров и продвижения продукции.

На данный момент наш регион является лидером в области сельского машиностроения. В настоящее время на предприятиях готовы предложить продукцию взамен той, что производится в Италии, Германии, Испании, Канады и др.

Алтайские предприятия Фото: Антон ФЕДОТОВ

К примеру, на АНИТИМе и заводе прецезионных изделий активно развивают программы по импортозамещению. По словам министра, им удалось добиться больших успехов.

- Мы оказываем не только прямую финансовую поддержку, но это и работа по подготовке кадров, связанная с установлением контактов с продвижением продукции. Это форумы, ярмарки, День сибирского поля, день российского поля. Новые потребители появляются, и у нас есть необходимость в увеличении объемов, - подчеркнул глава Алтайского края.

Напомним, что это уже пятый визит федеральных министров, которые посещают Алтайский край. Это подтверждает поддержку региона и губернатора на уровне страны.

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