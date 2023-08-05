Висела на турнике, чтобы стать выше: модель рассказала, можно ли побороть генетику и стать выше

За престижную корону боролись 15 титулованных моделей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

20-летняя жительница Барнаула Ксения Амелина в конце июля вернулась из Севастополя, где представляла Алтайский край на всероссийском конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря-2023». За престижную корону боролись 15 титулованных моделей, которые ранее побеждали в российских и международных конкурсах красоты. О том, как прошел конкурс, Ксения рассказала «Комсомолке».

Ксения Амелина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ксении, с самого детства она мечтала стать моделью. Как и многие юные особы, она с горящими глазами просматривала обложки журналов и любовалась моделями в известных телепрограммах.

- Я даже ходила дома на каблуках. Но в какой-то момент поняла, что рост у меня не «модельный» - всего 170 см. Я пыталась стать выше – висела на турнике, но ничего не вышло, конечно. Такая генетика, да. Потом забросила эту мечту, - поделилась девушка.

Сейчас Ксении 20 лет. Она учится на последнем курсе в РАНХиГС на экономическом направлении. Учиться работе с финансами ей нравится, в будущем она планирует работать по направлению. И вроде бы мечты о конкурсах красоты позади, но…

«Жемчужина Черного моря-2023». Фото: Герман Белоус

- В прошлом году мне написала девочка, которая выиграла титул «Мисс Барнаул» и пригласила поучаствовать. Я сначала подумала: «Ну, где я, и где конкурсы красоты?», но потом взвесила все «за» и «против» и согласилась, - вспомнила Ксения.

И это случайное сообщение перевернуло жизнь студентки. Она не просто успешно выступила, а выиграла главную корону Барнаула. Победительницу и взявших призовые места девушек пригласили на другие конкурсы. Так, Ксения узнала о «Жемчужине Черного моря-2023».

- 22 июля мы прилетели в Сочи, а оттуда на автобусе добирались до Севастополя. С логистикой там сейчас проблемы. Я была из самого далекого города, другие девочки - из Уфы, Рязани, Казани, Донецка, Севастополя и других городов. График был достаточно загруженным: мы просыпались, репетировали и прерывались лишь на перекус. Только в первые дни было немного свободного времени, когда мы могли покупаться в море или бассейне. Еще нас свозили на экскурсию и прокатили на яхте, а так мы практически не покидали территорию отеля – ситуация неспокойная, - подчеркнула собеседница.

«Жемчужина Черного моря-2023». Фото: Герман Белоус

По словам Ксении, это был один из тех конкурсов, на которые участницы практически не тратили личные деньги. Жительница Барнаула, к примеру, прихватила с собой лишь черные туфли на шпильках. В программе конкурса было четыре дефиле, и на каждое – свой наряд.

«Жемчужина Черного моря-2023». Фото: Герман Белоус

- К нам приезжали дизайнеры и модельеры с огромными чемоданами и каждой из участниц придумывали свой образ, - добавила девушка.

Участницы конкурса представляли коллекции известных дизайнеров. Их создали модельеры Ольга Мусатова из Севастополя, Софья Альмухамед из Москвы, Татьяна Брушко из Крыма и Светлана Уразова из Беларуси. Модели дефилировали не только в платьях, но и купальниках. И, по словам жительницы Барнаула, не каждый смог перебороть себя и избавиться от стеснения.

«Жемчужина Черного моря-2023». Фото: Герман Белоус

- Мне помогло то, что я похудела до конкурса, и репетировала. Поэтому я была уверена в себе, - подчеркнула девушка.

В итоге победительницей конкурса стала жительница Севастополя Василина Непран, на втором месте - Анастасия Климова из Тамбова, а на третьем – наша барнаульская красавица Ксения Амелина.

«Жемчужина Черного моря-2023». Фото: Герман Белоус

- Я почему-то была уверена, что займу какое-нибудь место, результатом довольна. И пусть корону я так и не получила, были подарки от партнеров. В основном косметика, посуда, украшения. Мне подарили браслет с нефритами, - отметила Ксюша.

Участие в конкурсах красоты подвигло девушку начать модельную карьеру. Сейчас она снимается в рекламе для магазинов и маркетплейсов. При этом Ксения не исключает, что в будущем мы вновь увидим, как она блистает на большой сцене!

Блиц-опрос

- Какие у вас параметры?

- 83/61/90

- Как следите за собой?

- Хожу в спортзал, слежу за кожей, так как кожа склонна к акне. Избавилась от этих проблем два года назад, теперь важно поддерживать состояние.

- Что кушаете?

- На завтрак стараюсь есть больше белка, за конфетки себя не корю. Но перед конкурсом приходилось себя ограничивать. Вообще нельзя делить еду на хорошую и плохую, лучше кушать все, но понемножку.

- Сколько должна тратить девушка, чтобы быть красивой?

- Я не знаю, потому что я сама не так много трачу. Вообще я почти не крашусь, летом и зимой обязательно наношу солнцезащитный крем, а к макияжу прибегаю редко.

- Делали ли какие-либо косметические манипуляции с телом?

- У меня все свое, и я не хочу пока ничего в себе менять. Нужно себя любить. Может, в старости и прибегну к каким-нибудь процедурам.

- А как считаете, допустимо ли участие в конкурсах красоты девушек, у которых практически ничего своего не осталось?

- Я считаю, что каждый вправе делать со своим телом все, что хочет. Но для конкурсов красоты, по моему мнению, такое неприемлемо. Даже коррекция губ.

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