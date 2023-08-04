Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский аэропорт имени Германа Титова в ближайшие месяцы действительно оправдает свой статус – международного. Стало известно, что с 4 ноября чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы из столицы Алтайского края в Таиланд.

Тур в Таиланд

На сайте барнаульского аэропорта 1 августа появилось сообщение о том, что с 4 ноября планируется возобновить прямые рейсы в Таиланд. Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней авиакомпанией Azur Air на воздушных судах Boeing 757-200. Эти самолеты могут брать на борт до 238 пассажиров. Программа вылетов уже сформирована, и все условия, стоимость и даты можно узнать у туроператоров.

Согласно данным с сайта Авиафлота, стоимость тура на двоих на 10 дней может составить от 161 тыс. рублей. Планируется по три рейса в ноябре и декабре. При этом стоимость новогоднего отдыха на двоих в два раза выше - от 328 тыс. рублей.

Но здесь есть одна важная деталь – рейсы в Таиланд будут чартерными. То есть в зависимости от спроса могут поменять место и время вылета.

Все зависит от спроса

Чтобы выяснить все детали о возобновляемых в Таиланд рейсах, «Комсомолка» обратилась к директору барнаульского туристического агентства «100 дорог» Евгении Беспаловой.

- Самолеты будут летать по чартерной программе из Барнаула, - говорит Евгения. - И есть вероятность, что если на рейс приобретут мало билетов, то вылет может быть перенесен в Новосибирск. Такое ранее случалось. С пустыми местами самолет точно не полетит. Поэтому все будет зависеть от спроса.

На данный момент, по словам директора турагенства, потенциальные туристы интересуются и спрашивают об поездке в Таиланд. Но так как глубина бронирования сейчас составляет примерно месяц, то людей, оплативших полет, пока мало. Хотя при этом уже есть бронирования на новогодние праздники, где цена выше в два раза.

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