Вакансий в два раза больше, чем соискателей. В Алтайском крае фиксируют рекордно низкую безработицу

Сегодня на учете в центрах занятости края состоят более 10 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снижается уровень безработицы. На сегодняшний день зарегистрирован рекордно низкий показатель – 0,9%. Об этом сообщила во время пресс-конференции в представительстве ТАСС начальник отдела политики занятости и развития рынка труда краевого управления по труду и занятости населения Татьяна Клепикова.

Сегодня на учете в центрах занятости края состоят более 10 тысяч человек. Самый низкий уровень безработицы в городах – 0,3%. Максимальные значения – в пределах 3% – в нескольких районах. Как отметила Татьяна Клепикова, в целом в муниципальных образованиях сохраняется положительная динамика на рынке труда.

– В Алтайском крае реализуются все меры федеральной поддержки рынка, а также региональные меры, направленные на сохранение стабильности и содействия занятости населения. В мероприятиях программы «Содействие занятости Алтайского края» с начала этого года приняли участие более 5 тысяч работодателей и более 43 тысяч жителей края, – рассказала представитель краевого управления.

Сегодня в регионе кадровый голод испытывают предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и образования. В этих областях число вакансий в два раза превышает число соискателей.

– Главная задача – это обеспечение экономики кадрами. Такая работа начинается еще со школы, через профориентационные мероприятия. Она проходит посредством экскурсий, различных мастер-классов и так далее. Ежегодно службой занятости оказывается порядка 50 тысяч профориентационных услуг. Только с начала этого года 8 тысяч ребят получили первый свой трудовой опыт в период летних каникул, - отметила Татьяна Клепикова.

Для нормализации баланса на рынке труда в крае организуют обучение по востребованным профессиям.

– В этом году приступили к обучению в Алтайском крае более 2 тысяч человек. В первой полугодии наиболее активно велась подготовка кадров для сельского хозяйства. Также активно ведется подготовка рабочих кадров для промышленности – это различные слесари, наладчики и т.д. Активно граждане осваивают такие профессии как швея, машинист крана, повар, - рассказал Клепикова.

Кроме того, спикер упомянула, что для популяризации востребованных профессий в крае проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник».

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