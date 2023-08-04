День рождения зоопарка будут отмечать целых 13 часов Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В грядущие выходные барнаульцев приглашают заняться спортом, отпраздновать день рождения зоопарка и потанцевать. Подробная афиша мероприятий 5-6 августа 2023 в материале «Комсомолки».

13 лет «Барнаульскому зоопарку»

5 августа барнаульский зоопарк (ул. Энтузиастов, 12) отметит свой день рождения на широкую ногу! В течение всего дня здесь будут проходить разные активности. Например, утром гости увидят, как сотрудники наводят порядок в вольерах и готовят завтрак для животных, а также смогут поучаствовать в приготовлениях наравне с сотрудниками зоопарка. С 11.00 любой желающий может взять цветные мелки и нарисовать поздравительную открытку для зоопарка на асфальте.

Также в программе празднования - открытие памятника, разнообразные мастер-классы, аквагрим, угощение травяным чаем, выставка картин, концерт саксофонистов и скрипачей и многое другое.

В 19 часов начнется показательная экскурсия с кормлением животных.

В 20.00 - торжественное открытие праздника. Гостей ждет насыщенная программа с участием коллективов Барнаула, а в 22 часа ожидается «Светящийся флешмоб».

Стоимость входа: дети от 3-х до 16-ти лет, студенты и пенсионеры – 250 рублей, взрослые – 350 рублей , 0+.

Зеленый фестиваль

5 августа с 12.00 до 14.00 14 на парковке ТРЦ «Galaxy» (пр. Строителей, 117) пройдет «Green Fest». На фестивале расскажут о безопасных и чистых продуктах, об осознанном потреблении, а также о том, как изменить мир к лучшему.

Погрузиться в «зеленую атмосферу» можно будет с помощью мастер-классов по украшению кашпо, посадке растений и создании новой уникальной вещицы из старых футболок, джинсов и т.д.

Там же, на парковке, пройдет показ новой школьной формы и праздничной коллекции от отдела одежды «Uki Kids» и модельного агентства «Nud Kids».

Вход на фестиваль свободный, 0+

Хиты 70-х

5 августа в 17.00 в парке «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275б) состоится танцевальный вечер музыки 70-х от полюбившейся барнаульцам команды «Диско-80». Гостям предлагают вспомнить хиты ушедшей эпохи. Для гостей прозвучат не только отечественные песни, но и зарубежные. Вечер танцев продлится до 21.30. Место встречи – площадка у сцены парка. Вход свободный.16+

Выставка собак

5 августа Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов приглашает владельцев собак охотничьих пород к участию в выставке собак в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128). Регистрация участников начнется с 8.30. Торжественное открытие выставки намечено в 10.00. Место проведения у зоны выгула собак. По всем вопросам обращаться по телефону: 8(3852) 61-11-39. 16+.

Фестиваль игрушек

С 5 августа по 10 сентября в парке «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152в) пройдет «Фестиваль игрушек». Посетители прикоснутся к сказочному миру детства, весело проведут время всей семьей, познакомятся с разными видами игрушек, увидят, как исторические традиции встречаются с современными трендами.

Кстати, 5 августа в парке объявлен «Днем сказочной игрушки». Праздник начнется в 12 часов с презентации мастерской полезных праздников «Фэнтези».

В 12:15 стартует интерактивная сказка «Шутки Бабушки Яги», а в 13 часов гостей ждет мастер-класс по изготовлению куклы Берегини. В это же время в парке пройдет показ от модельной школы «Happy Kids». Вход свободный. 0+

Биомеханика здоровья

6 августа в 14.:00 в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) марафонец Роман Давыдик проведет открытую тренировку по методике «биомеханики здоровья», которая основана на проработке глубинных мышц.

Тренировка подходит офисным работникам, людям с малоподвижным образом жизни, спортсменам, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также всем тем, кто хочет узнать о методике умного фитнеса.

Первая тренировка будет посвящена тазобедренному суставу. С собой нужно принести коврик и бутылочку воды. Форма одежды – спортивная. Место встречи участников: сценка у центрального входа в парк. Вход свободный. 6+

МАМАКВИЗ! OPEN AIR

6 августа в 18:00 в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) снова пройдет развлекательно-интеллектуальная игра для тех, кто любит весело и с азартом проводить время с друзьями.

Формат игры квиз предполагает соревнование между командами, поэтому срочно собирайте свою команду, придумывайте креативное название и приходите в парк к площадке у визит-центра. На мероприятии будет работать фотограф.

Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00. Стоимость участия 400 рублей с человека. Количество игроков в команде от 2 до 10.

Внимание! Количество команд ограничено. Обязательна регистрация участников по ссылке: brn.mamaquiz.ru

Трибьют-концерт «Король и Шут»

6 августа в 18:00 в клубе «Опера» (пр. Красноармейский,36) состоится концерт, посвященный творчеству группы «Король и Шут». Со сцены прозвучат каверы всеми известной группы в исполнении «Борода Бабая», «СсевераНайуХъ» и «Собрание». Организаторы обещают, что будут исполнены песни с каждого альбома «КиШ». Стоимость билета от 500 рублей. 16+

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