За 20 минут потеряли все: как алтайской семье помогают после пожара

На месте пожара Фото: Виталий БАРАБАШ

У семьи Костелевых из Новоалтайска случилась большая беда – за 20 минут сгорел их дом со всем имуществом. История о том, как произошел пожар и как другие жители Алтайского края помогают вернуться им к привычной жизни

Сгорело все

Пожар случился, когда Любовь Костелева была на работе. Женщине поступил звонок с незнакомого номера. Взволнованный сын Владимир сказал, что случилось страшное – полыхает дом. Женщина была на месте уже через пять минут. В этот момент к горящему жилищу уже было не подступиться.

– Дети стояли вначале улицы с соседями. Пожарные сбили основное пламя, и поехали на дозаправку. В этот момент соседи встали в цепочку, передавали ведра и заливали огонь, – вспоминает Любовь.

На месте пожара Фото: Виталий БАРАБАШ

Причиной пожара стал новый телевизор, который взорвался. Сыновья Любови – 12-летний Владимир и 10-летний Олег – пытались потушить огонь самостоятельно, но не справились. В итоге сгорело все, в том числе и пианино - дети занимаются музыкой и для них это стало большой потерей.

Всем миром

Пока семья Костелевых живет у родственников. Любовь все еще приходит в себя и благодарит за помощь всех, кто откликнулся.

На месте пожара Фото: Виталий БАРАБАШ

– Случилось горе и нужно брать себя в руки, идти дальше. Значит суждено быть такому испытанию. Как говорится, господь не дает нам больше испытаний, чем мы можем вынести, – сказала женщина.

Деньги – кто сколько мог – несли соседи, знакомые, родители одноклассников. Их хватило на фундамент и частично на стены. Помощь поступит и от городской администрации. Власти могут выделить 50 тысяч на первоначальные нужды. Сейчас еще одна задача семьи – собрать детей в школу.

- Приближается новый учебный год, и для братьев Костелевых он должен начаться, также, как и для всех детей с новых планов и праздничного настроения, - подчеркнул депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Детям подарили современное многофункциональное цифровое пианино Фото: Виталий БАРАБАШ

Он вручил детям рюкзаки со школьными принадлежностями, а также современное многофункциональное цифровое пианино с динамическими клавишами, чтобы братья могли продолжить музыкальное образование.

– В такие моменты, важно, чтобы человек чувствовал поддержку не только близких людей, но и всего общества в целом, - сказал Александр Прокопьев. - Надо помочь семье Костелевых не только выйти из сложной ситуации, но и справиться со стрессом.

Рады любой помощи

Любовь Владимировна мечтает к зиме возвести новый дом под крышу и перейти к отделочным работам. Она штукатур-маляр, многое сумеет делать сама, если будут необходимые строительные материалы: газобетон, цемент, кирпичи. Горадминистрация обещает выделить древесину по низким ценам. Все, кто хочет помочь семье Любови Костелевой, могут связаться с ней по телефону 8-909-507-81-87.

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