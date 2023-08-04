Невыгодный каршеринг: с жителя Москвы списали более 40 тыс. рублей за аренду машины в Барнауле

Мужчина решил воспользоваться каршерингом – арендой машины через приложения Фото: Александр Коровниченко

Руслан Авдеев приехал в Барнаул из Москвы и решил воспользоваться каршерингом – популярным способом аренды машин через приложение на телефоне. Через пять дней пользования автомобиля с мужчины списали 41 тыс. рублей.

Штраф больше арендной платы

Руслан Авдеев живет в Москве, но родом из Алтайского края, поэтому часто приезжает в гости к родителям. Естественно, что появляется вопрос передвижения по региону. Мужчина решил воспользоваться каршерингом – арендой машины через приложения. Фирма, которая предоставляет такие услуги в Барнауле одна – Cars7. Компания предлагает три вида тарифа в приложении - оплата поминутно, по часам и дням или оформление подписки.

- Так как я точно не знал, на сколько дней мне потребуется автомобиль, то выбрал третий вариант с долгосрочной подпиской, - говорит Руслан.

Мужчина пользовался автомобилем Kia Ceed пять дней, но когда пришло время улетать в Москву, его ждала неожиданность.

- Доехав до аэропорта, я собираюсь завершить аренду через приложение и появляется сообщение о том, что сделать это я могу, только уплатив штраф в 23,5 тыс. рублей, - рассказывает Руслан. – Это с учетом того, что я уже оплатил 17,5 тыс. за аренду.

Руслана ждал самолет, он закрыл машину, и начал вести переписку с представителями компании через приложение, но это результата не дало. Завершил аренду мужчина на следующий день и с банковской карты автоматически списали 41 тыс. рублей.

С банковской карты мужчины автоматически списали 41 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Не в плюс, а в минус

Загвоздка в этой истории в следующем: в приложении Cars7 в тарифе «Подписка», который выбрал Руслан, сказано, что она действует не менее, чем на 30 дней с понедельной оплатой. Есть здесь и слова о том, что в любой момент можно отказаться от аренды.

- Эта фраза и ввела меня в заблуждение, - признается Руслан.

А дальше в приложении следует очень необычная формулировка: «Но в этом случае стоимость аренды будет пересчитана согласно стоимости неиспользованного времени. Эта сумма будет уменьшаться в зависимости от времени использования автомобиля». На первый взгляд можно подумать, что клиенту вернут деньги за неиспользованные дни аренды, но речь здесь о другом – чем меньше дней ты ездил, тем больше штраф заплатишь...

Руслан признает, что ошибся в этой ситуации, не прочитав договор полностью и доверившись краткому описанию условий. Но и компания Cars7, по его мнению, могла пойти ему на встречу.

- Я как сознательный арендатор заправил машину за свой счет, помыл ее и заплатил немаленькие деньги за аренду, - говорит мужчина. - Если я бы выбрал аренду с конкретным указанием дней - я бы заплатил значительно меньше за то же время. Об этом я и говорил по телефону представителю компании, предлагая сделать перерасчет с учетом количества дней и километража, даже был готов заплатить деньги дополнительно, но мне было однозначно во всем отказано.

Руслан начал готовить исковое заявление в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Иск в суд

Руслан является владельцем юридической компании, и его сотрудники начали готовить исковое заявление.

- Я считаю, что закон в этой ситуации на моей стороне, - говорит Руслан. - Такая верительная аренда сродни абонементу. В законе есть прямое указание, что штрафов за отмену абонемента не предусмотрено.

В дальнейшем Руслан планирует довести дело до суда и потребовать возврата денег. При этом мужчина не понимает такого отношения к клиентам.

- В переписке я говорил с оператором о том, что я им и без штрафа принес много денег, но с таким отношением повторно к этой компании точно не вернусь. При этом в Москве компании каршеринга наоборот заинтересованы в оперативном решении всех проблем. Может быть, это связано с тем, что в Барнауле всего одна компания…

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