Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды3 августа 2023 1:00

Шекспир, Цыпкин и не только: чем удивят зрителей алтайского театра драмы в новом сезоне

В алтайском театре драмы рассказали о постановках 102-го театрального сезона
Герман Архаров
Зрителей ждет несколько премьер

Зрителей ждет несколько премьер

Фото: Олег УКЛАДОВ

102-й сезон в алтайском театре драмы имени Василия Шукшина будет насыщенным. Рассказываем, чем удивят зрителей и какие постановки точно не стоит пропускать.

Яркий старт

1 сентября новый сезон откроют серией премьерных показов лирической комедии «Облако-рай» по повести Георгия Николаева «Звездный час по местному времени».

– Сюжет о несостоявшемся отъезде героя, которого провожают всем миром, в 1991 году был экранизирован Николаем Досталем. В последние несколько лет он переживает всплеск популярности в театре. За него взялась лауреат премии «Золотая маска» Галина Зальцман. Главную роль впервые сыграет Артем Казаков, – рассказали в алтайском театре драмы.

27-29 октября покажут спектакль «Король Лир» по Шекспиру. Это будет полноценный дебют на сцене краевого театра драмы нового главного режиссера Георгия Цнобиладзе. Роль правителя, к старости решившего отойти от дел и передать власть вместе с землями трем своим дочерям, исполнит Георгий Обухов. Осенью артисту исполняется 85 лет.

Громкие премьеры

В новогодние праздники на экспериментальной покажут новую пьесу Александра Цыпкина «Не скажу» в постановке Георгия Цнобиладзе. На основной сцене юных зрителей ждет постановка по сказкам Павла Бажова

После новогодних каникул в театре покажут три пьесы о Василии Шукшине, выбранные зрителями на читках в мае. Итогом лаборатории «Шукшин — миф и реальность» станет эскиз, из которого вырастет спектакль к юбилею Василия Макаровича в 2024 году.

Весной в театре покажут новый спектакль Артема Терехина и постановку Дмитрия Огородникова о космонавте Германе Титове.

В конце сезона зрителей также ждет новинка – пластический спектакль. Режиссером станет хореограф и постановщик Николай Реутов.

Ранее мы писали о том, что в алтайском театре драмы представили нового главного режиссера. Им стал Георгий Цнобиладзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле обновили театр драмы

Новые кресла обошлись в 22 млн рублей (подробнее)

КультураИнтересное