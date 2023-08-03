Шекспир, Цыпкин и не только: чем удивят зрителей алтайского театра драмы в новом сезоне

Зрителей ждет несколько премьер Фото: Олег УКЛАДОВ

102-й сезон в алтайском театре драмы имени Василия Шукшина будет насыщенным. Рассказываем, чем удивят зрителей и какие постановки точно не стоит пропускать.

Яркий старт

1 сентября новый сезон откроют серией премьерных показов лирической комедии «Облако-рай» по повести Георгия Николаева «Звездный час по местному времени».

– Сюжет о несостоявшемся отъезде героя, которого провожают всем миром, в 1991 году был экранизирован Николаем Досталем. В последние несколько лет он переживает всплеск популярности в театре. За него взялась лауреат премии «Золотая маска» Галина Зальцман. Главную роль впервые сыграет Артем Казаков, – рассказали в алтайском театре драмы.

27-29 октября покажут спектакль «Король Лир» по Шекспиру. Это будет полноценный дебют на сцене краевого театра драмы нового главного режиссера Георгия Цнобиладзе. Роль правителя, к старости решившего отойти от дел и передать власть вместе с землями трем своим дочерям, исполнит Георгий Обухов. Осенью артисту исполняется 85 лет.

Громкие премьеры

В новогодние праздники на экспериментальной покажут новую пьесу Александра Цыпкина «Не скажу» в постановке Георгия Цнобиладзе. На основной сцене юных зрителей ждет постановка по сказкам Павла Бажова

После новогодних каникул в театре покажут три пьесы о Василии Шукшине, выбранные зрителями на читках в мае. Итогом лаборатории «Шукшин — миф и реальность» станет эскиз, из которого вырастет спектакль к юбилею Василия Макаровича в 2024 году.

Весной в театре покажут новый спектакль Артема Терехина и постановку Дмитрия Огородникова о космонавте Германе Титове.

В конце сезона зрителей также ждет новинка – пластический спектакль. Режиссером станет хореограф и постановщик Николай Реутов.

Ранее мы писали о том, что в алтайском театре драмы представили нового главного режиссера. Им стал Георгий Цнобиладзе.

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