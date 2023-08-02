На «Эхе алтайского фестиваля» в Верх-Обском выступят Панкратов-Черный и «королева» аргентинского танго

Александр Панкратов-Черный уже приехал на Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ

4 августа на сцене ДК в Верх-Обском (малая родина Михаила Евдокимова) зрители увидят не только известного артиста Александра Панкратова-Черного, но и услышат обладательницу бархатного контральто, лауреата международных конкурсов Анну Аверину, артистку Москонцерта Ольгу Кузнецову и других интересных гостей.

«Танго и фокстроты в исполнении Анны Авериной заставляют двигаться в такт и партер, и галерку, это музыка с темпераментом», - эмоционально пишут об выступлениях Авериной в прессе. По мнению сообщества музыкальных критиков, Анна - одна из лучших эстрадных представительниц в России, подлинно и достоверно исполняющих музыкальные произведения аргентинского танго. В афише значится и певица Ольга Кузнецова - победительница всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного творчества.

Анна Аверина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В первый раз землячка Михаила Сергеевича выступила именно у нас на проекте, а теперь она уже солистка Москонцерта, - рассказывает писатель Светлана Корелова, автор проекта «Эхо Алтайского фестиваля», одна из главных целей которого открывать таланты из народа.

Напомним, что «Эхо Алтайского фестиваля» появилось как продолжение знаменитого фестиваля «Земляки», благодаря ему имя Михаила Евдокимова узнали на многих уголках планеты, где побывали артисты из России.

В этом августе по традиции в рамках проекта «Эхо Алтайского фестиваля» на аллее «Памяти и Дружбы» будут посажены именные деревья народного артиста России Александра Буйнова и заслуженного артиста России Игоря Саруханова.

Фестиваль имени Евдокимова «Земляки» пройдет 4-6 августа. В Верх-Обское приедут знаменитые артисты и друзья Михаила Сергеевича Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный и Александр Михайлов. Впервые на главную сцену в Верх-Обском выйдут известные певцы Игорь Саруханов и Александр Буйнов.

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