Путь эволюции: старейший винокуренный завод Алтая отмечает 155-летний юбилей

Уже полтора века на старейшем предприятии Алтайского края производят солодовый спирт и напитки на его основе Фото: предоставлено пресс-службой

28 июля в селе Соколово Зонального района состоялся грандиозный праздник, приуроченный к 155-летию Иткульского спиртзавода. Уже полтора века на старейшем предприятии Алтайского края производят солодовый спирт и напитки на его основе. За время существования заводом управляли разные собственники. Не секрет, что несколько лет завод находился в состоянии простоя. Но сейчас благодаря финансовой поддержке компании «Маруся Бевереджис» у предприятия открылись новые возможности для развития и реализации своего потенциала. Что характерно, новый собственник не стал ничего крушить и ломать, наоборот, сделал ставку именно на сохранение традиций. Поэтому девиз завода сквозь века остается прежним - выпуск натурального, честного солодового спирта.

Исполнительный директор Ольга Клюкина работает на заводе 25 лет Фото: Виталий БАРАБАШ

- Главное наше достижение - это сохранение исторических традиций с использованием старинного метода соложения зерна вкупе с активным развитием - автоматизацией, модернизацией, усовершенствованием технологических процессов, - отмечает Ольга Клюкина, исполнительный директор предприятия.

Винокуренный завод № 6, начало XX века Фото: предоставлено пресс-службой

Визитная карточка завода - качественный солодовый спирт. Его производство является главной традицией. Издревле спирт на Руси был именно солодовый. Это полностью натуральный продукт без каких-либо добавок. Русская водка во все времена славилась тем, что изготовлена именно из солодового спирта. Это уже потом ради удешевления ее стали производить из других спиртов. Кстати, согласно патенту, маркировать водку словом «русская» можно только ту, что изготовлена на основе именно солодового спирта. Сейчас же водка из солода - явление довольно редкое.

Для получения чистого этилового спирта издревле использовался солод Фото: предоставлено пресс-службой

Как делают спирт

Для получения чистого этилового спирта издревле использовался солод. На спиртзаводе с самого его основания придерживаются старинного метода соложения зерна.

Традиционно процесс соложения состоит их трех этапов. На первом происходит замачивание зерна (на 12 - 18 часов). Это необходимо, чтобы поглощенная вода пробудила зернышки и активировала содержащиеся в них ферменты.

Современный цех завода Фото: предоставлено пресс-службой

Второй этап - проращивание зерна. На появление молодого побега (зеленого солода) уходит 7-10 дней. Кстати, может показаться удивительным, но проросшее просо пахнет акацией, а ячмень – зеленым огурцом! Эти освежающие ноты впоследствии тонко дополняют аромат солодовой водки.

На третьем этапе проросшие ячмень и просо смешивают и дробят с добавлением холодной чистейшей артезианской воды. Так получается солодовое молочко, которое взбраживает с добавлением живых натуральных дрожжей из специально выведенной культуры.

После ферментации продукт передается в брагоректификационное отделение. Здесь проводится семикратный (!) процесс дистилляции, в результате которого получается чистый солодовый спирт.

Как делают водку

Готовый чистейший солодовый спирт смешивают с артезианской водой в определенной пропорции. В купаж добавляют экологически чистые алтайские ингредиенты - зерновые настои, шишки, хвою, кедровые орехи, березовые почки. В финале напиток фильтруют через березовый уголь, который считается самым эффективным для очистки. Фильтрация придает водке особую мягкость и прозрачность. Недаром про этот напиток говорят - чистый, как слеза. Перед розливом водке дают «отдохнуть». Это необходимо, чтобы вкус получился более насыщенным и ярким.

Лаборатория завода Фото: Виталий БАРАБАШ

Безотходный круговорот

Спиртзавод - предприятие полного цикла. В процессе производства не остается никаких отходов. Так, из барды (побочный продукт переработки зерна) делают очень ценный высокобелковый корм для животных и птиц. А углекислый газ, освобождающийся при брожении сусла, идет на производство газированных напитков.

Кадры - это главное!

Главная ценность завода - это, конечно, люди. К кадрам тут особое отношение. В Соколово нет семьи, в которой хотя бы один человек не трудился там. Только представьте, средний стаж на предприятии - 15 лет! Из 350 сотрудников, которые сейчас работают, в честь 155-летия завода почетных грамот удостоились 78!

На празднике в честь юбилея собрались сотни человек Фото: Виталий БАРАБАШ

- Они лучшие по производительности, лучшие по профессии, лучшие в работе, они лучшие во всём! - заявила исполнительный директор компании. - Огромное спасибо вам и низкий поклон!

- Я вот заводская, на заводе работала больше 20 лет в водочном цехе, теперь и моя дочь тоже работает. Это наша жизнь, мы тут живем и очень рады, что отмечаем юбилей завода вместе! – говорит сотрудница Нина Смирнова.

Социальная ответственность

Предприятие во все времена славилось не только выполнением высоких производственных планов, но отличалось активной социальной политикой.

- Бизнес должен быть социально ответственным. На предприятии стабильно платится зарплата, случаев задержки никогда не было. Каждый год сотрудники проходят бесплатные профилактические медицинские осмотры. Также внедрена система добровольного - медицинского страхования - наши сотрудники могут при необходимости обратиться и пройти лечение в медучреждениях Бийска и Барнаула, - рассказывает Ольга Клюкина. - Каждый год помогаем многодетным семьям собрать детей в школу, на новый год обеспечиваем ребятишек сладкими подарками. В любой трудной жизненной ситуации завод всегда оказывает сотрудникам поддержку, никого не оставим один на один со случившемся горем. Оказываем помощь и в проведении в селе различных спортивных мероприятий, каждое лето делаем ямочный ремонт асфальтового покрытия и т.д.

Предприятие отметило 155-летний юбилей Фото: Виталий БАРАБАШ

Кстати, сама Ольга Клюкина посвятила заводу 25 лет своей жизни. Начинала техником-химиком и даже была единственной за всю историю завода женщиной - главным инженером! А с 2020 года является исполнительным директором.

- Я сторонник эволюций, а не революций. И могу сказать, что все те 25 лет, что я здесь работаю, предприятие развивалось именно эволюционным путем – строились новые здания, открывались новые производства, выпускались новые виды продукции. Завод постоянно поступательно развивается, сохраняя и чтя традиции. Это очень ценно и важно! - отмечает Клюкина.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что завод, с одной стороны, - это динамично развивающееся предприятие, оснащенное современным оборудованием. С другой - приверженец традиций в вопросах технологии русского винокурения. Благодаря этому, пройдя путь в 155 лет, заводу удалось из маленького винокуренного вырасти в одно из крупнейших предприятий Сибири. Впрочем, останавливаться на этом здесь не собираются.

В Соколово нет семьи, в которой хотя бы один человек не трудился бы на заводе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Впереди отличное будущее, очень много планов. И я уверен, что впереди большой успех, особенно с такими сотрудниками, - поделился своими ожиданиями гендиректор Иткульского спиртзавода и компании «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт.

Предприятие отметило 155-летний юбилей Фото: Виталий БАРАБАШ

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Большаков, руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

- 155 лет - это на самом деле большая дата, это история, это традиции, которые на предприятии сохранились с момента открытия, это династии сотрудников, которые работают на протяжении почти всей жизни. Поэтому еще раз хочу пожелать предприятию только развития и движения вперед, а каждому из работников и всем жителям села - здоровья, счастья и мирного неба над головой.