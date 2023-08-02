Школьник из алтайского села рассказал, как победил в олимпиаде по химии в Швейцарии

Кроме химии Алексею Михееву интересна физика и математика Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе команда из России забрала 3 золотых и одну серебряную медаль. Всего в олимпиаде участвовало 348 человек из 89 стран мира. Получить столь высокие результаты ребятам из России позволили упорство, хорошая подготовка и нацеленность на победу.

Серебряным призером олимпиады стал Алексей Михеев, учащийся школы №2 села Алтайское Алтайского края. Прежде чем попасть на Международную олимпиаду, он победил во Всероссийской и попал в четверку лучших в стране. Помимо Алексея в олимпиаде участвовали Никита Перов, Вадим Харисов и Сергей Росляков. В июле команда отправилась в Швейцарию, чтобы показать свой высокий уровень знания химии.

На волнение не осталось времени

Для Алексея химия – это прежде всего красивая наука.

- Химия и физика – это два предмета, которые необходимо знать. Они тесно связаны между собой и многое в природе объясняют. А еще химия сама по себе красива - опыты, реакции, различные задачи – все это мне очень интересно, - делится школьник.

Задания, которые были на олимпиаде не вызвали у Алексея особых сложностей, кроме разве что времени, отведенного на их выполнение.

- Олимпиада длилась два дня. Первый день – теория, второй день – практика. На каждый этап отвели по 5 часов. У нас была сильная подготовка, команду активно готовили с июня, а самостоятельно я готовился год, поэтому задания не были для меня сложными, я все это знал, но пяти часов, которые нам дали было мало. Надо было все успеть в условиях цейтнота. Волнения не было. На него просто не осталось времени, - вспоминает школьник.

Команда из России была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. Фото: Минпросвещения РФ

Расстроился, что не золото

У юноши душа лежит не только к химии, математика и физика тоже привлекают Алексея.

- Я участвовал в олимпиадах по физике и математике, но химия мне нравится больше всего. Я изучаю ее в основном самостоятельно, ищу всю информацию в интернете, много читаю по теме. Раньше проводил опыты сам, дома. Бывало, что реакция выходила из-под контроля, но сейчас самостоятельно опыты я не провожу, - рассказывает Алексей.

Юноша признается, что расстроился, что не получил золото, ведь в нем силен дух соперничества.

- Да, я немного расстроился, так как знаний мне хватало, и я мог бы получить золотую медаль. Это, конечно, лучше, чем бронзовая, и все-таки это не золото, - говорит Алексей.

Команда из России в общей сложности пробыла в Швейцарии 10 дней. Ребята много гуляли, посещали экскурсии и с удовольствием общались с командами из других стран.

- Я был впервые за границей, и мне очень понравилось в Швейцарии. Там прекрасно все: природа, улицы, дома. Мы общались с участниками из других стран и не только о химии. Все были открытыми и дружелюбными, - отметил Алексей.

Через год 11-классник планирует поступать на химфак, а вот какую именно область химии он выберет для изучения, пока не знает, но с вузом Алексей уже определился.

- Буду поступать в Новосибирский государственный университет. В МГУ не хочу, не люблю большие города, а Новосибирск он все-таки поменьше Москвы. Мне нравится Академгородок, там царит особая атмосфера, - поделился с «Комсомолкой» своими планами призер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лицей Яндекса. Мультибалльник из Барнаула рассказал, как ему удалось написать ЕГЭ на 200 баллов

Ученик барнаульской школы написал ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку и информатике (подробнее)