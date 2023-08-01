Лопнуло терпение: барнаулец устал от шума на автобусной остановке и снес ее на «буханке»

Правоохранители уже установили личность водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула не вынес шума на остановке общественного транспорта и решил заняться ее демонтажем. Для ликвидации объекта притяжения молодежи горожанин выбрал радикальный способ и решил её снести на… «буханке»!

Как рассказывают местные жители в соцсетях, остановка на улице Каспийской в барнаульском поселке Сибирская Долина появилась в 2013 году. Если быть точнее, то это не специальный павильон для остановки общественного транспорта, а простая беседка, построенная для продажи.

Лавочки, крыша, уютная конструкция для ожидания автобуса. Но примерно пять лет назад цивильная остановка стала пристанищем для молодых людей. По ночам здесь собирались любители выпить и устраивали шумные вечеринки. В телеграм-канале Mash Siberia уточнили, что местные жители не могли даже в жару открыть окна – настолько громко было на улице.

Один из жителей дома возле остановки в конце концов устал мириться с «соседями» и взял ситуацию в свои руки. Сел за руль своего автомобиля УАЗа, который в народе называют попросту «буханкой», и снес остановку на автомобиле. После этого он спокойно уехал.

Скриншот видео Mash Siberia

Как рассказали в Госавтоинспекции, личность водителя уже установили. Сейчас идут розыскные мероприятия. А пока за оставление места ДТП на водителя составили административный протокол.

В соцсетях нашлись те, кто встал на защиту мужчины, и те, кто считает снос остановки крайней и неоправданной мерой, ведь для разборок с шумной молодежью можно было обратиться в правоохранительные органы. Вот что говорит знакомая мужчины, покусившегося на павильон:

- Специальные службы вызывали, те приезжали и разворачивались, мол, ничего сделать не можем. Я живу на той же улице, и там действительно чуть ли не каждую ночь музыка, маты, газуют на мотоциклах. Беспредел. Этого жильца лично знаю, не раз обращался в полицию, в администрацию поселка и с родителями этих же «детей» говорил. Бесполезно. Отчасти могу его понять, с другой стороны остановка была общей и нормальным людям теперь банально от дождя спрятаться негде, - говорит женщина.

Тем временем, в комитете по дорожному хозяйству Барнаула уже отчитались, что на указанной остановке установят новый павильон. Соответствующие поручения уже даны.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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