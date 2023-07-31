В Бийске в канализации обнаружили тела двух рабочих

Причину гибели сотрудников водоканала установят после экспертизы Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске днем 28 июля в одном из канализационных колодцев обнаружили тела двух рабочих местного водоканала. Как сообщили в пресс-службах следственного управления и прокуратура по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

32-летний и 52-летний погибшие работники МУП «Водоканал» работали в поселке Сорокино. Там они проводили плановый осмотр колодцев, чтобы найти и устранить засоры. В ведомствах уточняют, что мужчины работали без средств индивидуальной защиты. От чего в итоге наступила их смерть, пока неясно, но по предварительной версии они могли задохнуться. Точную причину гибели установят в результате судебной экспертизы.

Тела мужчин нашли в колодце Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По данному факту следственный отдел по городу Бийск возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить, как на предприятии соблюдают требования трудового законодательства, охраны труда и правил техники безопасности. Также ведомство контролирует ход уголовного дела.

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