Фееричные и харизматичные. Как выглядят участники конкурсов красоты «Мисс и Мистер Алтай 2023» и «Миссис Сибири 2023»

Ожидается яркое шоу Фото: Олег УКЛАДОВ

28 июля состоится финал ежегодных конкурсов красоты «Мисс и Мистер Алтай 2023» и «Миссис Сибири 2023». Самые красивые и талантливые девушки и парни нашего края, а также прекрасные леди всей Сибири будут бороться за почетный титул и корону.

- Все участники прошли профессиональную подготовку к конкурсу, поучаствовали в фотосессии и готовы представить свои таланты. Ожидается яркое шоу, все участники получат подарки и регалии, - сообщили в модельном агентстве Татьяны Жилиной (организатор конкурса).

Мероприятие пройдет 28 июля в банкет-холле «Времена года» (ул. Солнечная поляна, 15) в 18:00. 12+.

А перед финалом показываем, как выглядят участники этих конкурсов красоты.

«Миссис Сибири 2023»

Вера Смыкова, 48 лет

Вера Смыкова. Фото: Людмила Сорокина

- Живу и работаю в Барнауле. У меня замечательная семья - двое взрослых детей (дочь Алина и сын Марк), не замужем. Я старшая медсестра поликлиники № 1, и я горжусь своей профессией. В ней я добилась некоторых успехов, имею благодарственные письма и почетные грамоты. Обожаю велопрогулки, путешествия. Люблю жизнь, люблю людей. Моя позиция - жизнь прекрасна! Люблю все новое и всегда иду вперед, несмотря на сложности. Позитив - это главное!

Анастасия Сидоренко, 30 лет

Анастасия Сидоренко. Фото: Людмила Сорокина

- Живу в Заринске. Я мастер по красоте, единственный представитель в Алтайском крае процедуры «холодная плазма».

Анна Уголькова, 42 года

Анна Уголькова. Фото: Людмила Сорокина

- Занимаюсь посуточной арендой квартир. А еще я кристаллайзер - это мое хобби. Инкрустирую стразами различные предметы, делаю вещи оригинальными.

Татьяна Баглай, 37 лет

Татьяна Баглай. Фото: Людмила Сорокина

- Я счастливая мама чудесной дочери. Менеджер по работе с сетевыми клиентами в категории «здоровое питание». Приняв участие в конкурсе красоты, я уверена, что получу бесценный опыт, новые навыки и море женской энергии!

Елена Чепуштанова, 47 лет

Елена Чепуштанова. Фото: Людмила Сорокина

- Я женский телесный практик, дизайнер-портной и автор книги.

Татьяна Платонова, 42 года

Татьяна Платонова. Фото: Людмила Сорокина

- Моя сфера деятельности: сельхозпроизводство. Выращиваю овощи и самый вкусный картофель в Алтайском крае, в том числе для производства чипсов.

«Мисс и Мистер Алтай 2023»

Софья Олейник, 16 лет

Софья Олейник. Фото: Людмила Сорокина

- Я веселая и отзывчивая девчонка, проживаю в Камне-на-Оби, учусь в модельной школе Татьяны Жилиной. Моя цель - стать профессиональной моделью.

Диана Паталах, 20 лет

Диана Паталах. Фото: Людмила Сорокина

- Позитивная и коммуникабельная. Обучаюсь на гостиничное дело. Занимаюсь вокалом около семи лет и рисую для души. В планах - пойти в модельное агентство Татьяны Жилиной и добиться поставленных целей.

Диана Великоредчанина

Диана Великоредчанина. Фото: Людмила Сорокина

Ксения Полищук, 19 лет

Ксения Полищук. Фото: Людмила Сорокина

- Сама себе визажист, парикмахер и мастер маникюра!

Валентина Кладова, 22 года

Валентина Кладова. Фото: Людмила Сорокина

- Красивая, позитивная и фееричная девушка. Работаю агентом по недвижимости.

Юлия Грохотова, 22 года

Юлия Грохотова. Фото: Людмила Сорокина

- Офис-менеджер интернет-магазина автозапчастей. А также вокалистка и ведущая детских мероприятий.

Александра Гудилина, 16 лет

Александра Гудилина. Фото: Людмила Сорокина

- Амбициозная, харизматичная и целеустремленная, учусь в 11 классе. Благодаря модельному агентству Татьяны Жилиной исполнила свою главную мечту - стала моделью.

Антон Воронин, 18 лет

Антон Воронин. Фото: Людмила Сорокина

- Я выпускник 125-й школы, а также спортсмен, актер и модель. Люблю жизнь во всех ее проявлениях и уверен, что это взаимно!

Тимур Фаткулин, 24 года

Тимур Фаткулин. Фото: Людмила Сорокина

- Я амбициозный врач-терапевт из Казахстана, который приехал лечить ваши сердца.

Кирилл Сергеенко

Кирилл Сергеенко. Фото: Людмила Сорокина

- Фотограф, модель и выпускник 11-го класса. Увлекаюсь фотографией, компьютерными играми, веду здоровый образ жизни и наслаждаюсь каждым ее моментом!

Федор Зимин, 16 лет

Федор Зимин. Фото: Людмила Сорокина

- Выпускник МТА. Командир юнармейского отряда, спортсмен, массажист, веду здоровый образ жизни.

Елисей Ровнер, 17 лет

Елисей Ровнер. Фото: Людмила Сорокина

- Обучаюсь в 40-й гимназии. Долгое время занимаюсь вокалом и хореографией на профессиональном уровне. Лауреат международных и всероссийских конкурсов по этим дисциплинам. Также люблю играть на музыкальных инструментах - освоил гитару, бас-гитару, эстрадный синтезатор и барабаны

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