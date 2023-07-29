94-летний педагог с Алтая рассказал о «доандроидной» эре и секретах долголетия

Виктор Ефимович Стародубцев в свои 94 года сам ухаживает за своим огородом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Виктор Ефимович Стародубцев родился в 1929-м году в алтайском селе Зеленая роща. Когда представляешь, как давно это было, аж трепет берет - это был год, когда Льва Троцкого выслали из страны, а Сталин решил ликвидировать кулачество как класс. В это же время вышел роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».

В интервью «Комсомолке» педагог, проработавший много лет директором сельской школы, рассказал о перипетиях своей жизни и поделился секретами бодрости.

«В доме стоял рев»

Именно в год рождения нашего героя в СССР объявили о начале первой пятилетки и все повально включились в соцсоревнование. Тогда же на Алтае появились первые МТС (машинно-тракторные станции), куда в 1939-ом и пригласили работать отца Виктора - Ефима Стародубцева, как талантливого токаря-самоучку. Но проработал Ефим в МТС недолго.

- Брату Петру было 14, мне - 12, когда отца забрали на фронт в отдельный саперный батальон, - вспоминает Виктор Ефимович. -Это было 31 августа 1941 года. В сентябре я пошел в пятый класс, и мы, школьники, вместо того, чтобы сесть за парту, пошли скирдовать снопы. А на следующий год, аж до 20 декабря колхозу помогали! Были одеты, как попало - в чем работали, в том и ложились спать. Только уляжемся, сверху - клопы, бежим на улицу в солому от них спасаться, но там холодно. И так всю ночь туда- сюда…

В январе 1942 года в дом Стародубцевых пришла похоронка.

- Стоял сплошной рев, горе раздавливало, я очень тяжело переживал смерть отца. В этом возрасте подростковом и так все чувства обострены, было невыносимо, - вспоминает Виктор Ефимович.

Мобилизационный листок

В школе в те годы было мрачновато в буквальном смысле слова.

- Освещения не было. Приходишь утром - в коридорах темнота. Дрова для печки сами заготавливали, – вспоминает школьник сороковых. - Одним из главных предметов с пятого класса было военное дело. Преподавал раненый фронтовик, на которого мы смотрели с благоговением. Учились штыковому бою, сами делали набалдашники к шестам, по-пластунски по сугробам ползали.

Виктор Стародубцев - курсант ростовского военного училища, 1 курс Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На втором этаже школы в те годы стояли дежурные старшеклассники с учебной винтовкой.

- Дети есть дети, иногда кто-нибудь подбежит, у дежурного винтовку выхватит и - во двор, тот - за ним, начинается потасовка,- вспоминает собеседник.-А так мы дружные были. В классе были два эвакуированных ленинградца, немцы репрессированные, не помню, чтобы их обижали.

После седьмого класса Виктор получил из сельсовета мобилизационный листок на уборку урожая.

- Назначили меня на отгрузку зерна от комбайна. Мужчина-инвалид стоял на прицепе, принимал из бункера мешок с зерном и бросал мне в телегу. Я, в свою очередь, должен был вытряхнуть зерно в кузовок на телеге и при этом управлять двумя лошадьми, помню, поднимаешь этот мешок высоко, живот к позвоночнику прижимается, - улыбается старожил. - При этом мы в семье лебедой никогда не питались. Картошка с избытком была, держали коров, овечек, во время уборки питались в МТС-кой столовой. Хлеб. правда, был наполовину из картошки.

Сложнее, по его словам, стало в 1944-м, когда брата призвали в летное училище.

- Мы с матерью Александрой Тимофеевной вдвоем на хозяйстве остались, в 1945-м решили вернуться в «Зеленую рощу», я сам в 14 лет корм для животных заготовил, сарай построил, погреб выкопал, - вспоминает человек, которому пришлось рано повзрослеть.

О подшитых валенках и бальных танцах

После десятилетки комсомольцу Виктору Стародубцеву в районе дали рекомендацию в военное училище.

- В Ростов на-Дону я приехал в подшитых валенках, шапке местного пошива… Помню, парень из Ленинграда рядом стоял в кожаном пальто, каких я даже в кино не видел, - вспоминает сельчанин. - Но там всех переодели и мы стали одинаковы. Были среди моих сокурсников и сыновья начальников ЦК, но без хвастовства скажу, что я стал одним из первых отличником боевой и политической подготовки. Нам, кстати, преподавали и русский, и немецкий языки и даже учили бальным танцем. До училища я был деревенский лапоть, чего уж таить, а тут в театры стал ходить, на встречи с писателями и артистами.

Виктор и Зоя Стародубцевы с сыном Юрием Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На собрание на тракторе

Вскоре судьба повернулась так, что Виктор вернулся в родной Ребрихинский район и стал учителем. Сначала физкультуры, затем химии, математики, конституции – да, был и такой предмет!

- Перед этим закончил учительский институт. Помню, выводили нас студентов наблюдать передвижение спутников в телескоп. А сейчас вроде передовое время, а астрономию убрали из школьной программы, - недоумевает собеседник.

В 28 лет Виктор Стародубцев стал директором школы в родном селе «Зеленая роща».

- Было желание отдать лучшие годы родине, - говорит патриот. - Придя в школу, я увидел ее такой же, как в 1939-м, когда мы семьей уезжали из села. Не оштукатурена, в коридоре стояла металлическая печка, во дворе - ни деревьев, ни цветочков. И самое удивительное - ни одного наглядного пособия! Ни карт, ни глобуса, ни спиртовки, ни химреактивов для лабораторных работ.

С приходом нового директора школьный двор озеленили, построили два здания под интернат, пристроили две новые классные комнаты, появилось водяное отопление и т. д. Виктор Ефимович вспоминает эти годы как лучшие.

- Это же был разгар народного оптимизма, - объясняет старожил.- Освоение целины чего значит! У нас тут все кипело!

Собеседник с большим уважением говорит не только о людях тех лет, но и о технике:

-Я бы трактор ДТ-54 поставил в селе на пьедестал, - заметил Стародубцев.- И работали комсомольцы на нем, и на собрания по бездорожью ездили, и детей из глухих сел в интернат на этом тракторе привозили...

Знаменитый диссидент

В 1961-м году учителем русского языка в его школе назначили аспиранта Московского педагогического института им Ленина Илью Габая.

Учитель математики Виктор Стародубцев на уроке Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Помню, повез его на лошади в райком на утверждение. Вдруг кто-то с кричит: «Виктор Ефимович, портфель потеряешь», -рассказывает бывший директор школы. – Обернулся - Габая нет, он из повозки выпал. Спрашиваю, почему не окликнул, отвечает: «Думал, догоню!». Интересный был, отличался. Идет по улице, и вдруг бегом запустится, пуговиц на пальто половины нет… Он с ребятами спектакль поставил, на гитаре в учительской играл, что-то напевая. Полгода он у нас проработал, а потом в Москву уехал. И там выходил на площадь, его преследовали органы, сидел потом в тюрьме с большой группой и трагически ушел из жизни…

Правозащитник, поэт, сценарист Илья Габай, кстати, стал одним из прототипов героя Михи романа Людмилы Улицкой «Зеленый шатер». В Википедии, где размещен материал о нем об учительстве в селе Зеленая роща сказано кратко: «Сначала преподавал в провинции, затем уехал в Москву».

Перелом в 40

В сорок лет Виктор Ефимович Стародубцев неожиданно для коллег и начальства решил уйти из директора в учителя.

- Произошел слом в сознании, - объясняет собеседник, - я потом прочитал, что в этом возрасте большие изменения у многих происходят, многое переоцениваешь . И вот запало мне в душу уйти из директоров.

И ушел, хотя долго не отпускали, и уехал с семьей в соседнее село Белово, где три года вел математику, но потом, когда директор школы-фронтовик уходил по возрасту, Стародубцева снова уговорили принять на себя директорство. «Надо, так надо» - ответил он и вновь взвалил груз ответственности с ремонтами, многочисленными комиссиями, циркулярами и т.д.

В сорок лет директор школы Виктор Стародубцев решил снова уйти в учителя Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жаль, что озеро пересохло…

На вопросы о семье мой собеседник отвечает скупо:

- С супругой Зоей Алексеевной познакомились сходу, она закончила педагогический в Горно -Алтайске. Преподавала географию и биологию, жили нормально, два сына у нас - Борис и Юрий, внук Роман…

Может, потому так скупо говорит, что несколько лет назад супруга ушла из жизни и вспоминать ему об этом тяжело… Да и насколько я знаю трудоголиков-коммунистов (а именно к ним принадлежит наш старожил) они часто довольно скупо говорят о личной жизни, как будто берегут как заветное пространство.

Сегодня Виктор Ефимович снова живет в Ребрихе. Рядом с домом - огород с иголочки, который он сам обрабатывает. Грядки – загляденье!

- Ну это уж вы лишнее, что с иголочки, - скромно заметил мой собеседник, - нынче с зеленью тяжело сражаться.

На вопрос « Как быть таким же бодрым, как вы?», усмехается:

- Да какая уж там бодрость. Сыновья поддерживают, Юра рядом живет, Борис с семьей в Нижневартовске, в гости каждое лето приезжают.

С сыном Борисом, курсантом Полтавского высшего зенитного ракетного командного краснознаменного училища Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бывший физкультурник и сегодня делает зарядку, сам себе готовит при желании.

Любимое его блюдо - домашние, не из магазина пельмени. Любимая песня - «Когда я на почте служил ямщиком».

- Жизненная эта песня, - философски заметил Стародубцев.

Он всю жизнь много читал, сейчас жалуется, что меньше, так как после ковида зрение ослабло.

Долголетие свое Виктор Ефимович объясняет, во-первых, наследственностью: « Бабушка Ксения Ефимовна 94 года прожила, тетя крестная Анастасия - на 101 году умерла!». Во-вторых, трудовой закалкой и еще ароматами трав и деревьев.

- Жаль только, озеро в селе родном « Зеленая роща» пересохло, переживаю, что леса безжалостно рубят, - вздохнул собеседник. - Ведь сук подрубаем, на котором сидим…

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