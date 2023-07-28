В Барнауле сломанный автомобиль дотащили до парковки с помощью электросамоката

Оперев автомобиль на электросамокат, компания дотащила его до свободного парковочного места Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 27 на 28 июля жители улицы Солнечная поляна в Барнауле стали свидетелями необычной картины. Автомобиль ВАЗ после поломки эвакуировали с помощью электросамоката.

У автомобиля ВАЗ-2108, как сообщают очевидцы, вывернуло колесо. Передняя правая сторона машины сильно просела. Произошло это на проезжей части, а значит, создавалась помеха другим водителям. В это время мимо проезжал парень на электросамокате. Судя по видео, это один из тех самокатов, который можно арендовать на улицах города. Парень предложил подсунуть самокат под автомобиль. В итоге этот план привели в действие после того, как трое парней приподняли просевший край машины.

Оперев автомобиль на электросамокат, компания дотащила его до свободного парковочного места. Фото: скриншот видео телеграм-канала Инцидент Барнаул

Оперев автомобиль на электросамокат, веселая компания дотащила его до свободного парковочного места. При этом участвовали в этом уже семь человек. Видимо, на помощь пришли очевидцы. На тротуаре и с балконов за процессом эвакуации с интересом наблюдали местные жители. Очевидцы отмечают, что самокат при этом не повредили. После эвакуации парень, который на нем приехал, продолжил свой путь.

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