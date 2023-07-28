День загадывания желаний: ТОП-10 волшебных мест Барнаула

Одно из мест, где загадывают желание - памятник Пушкину Фото: Олег УКЛАДОВ

Порой нам очень не хватает в жизни чуда. А вы знаете, что в Барнауле есть чудесные мечта, которые помогают исполнению заветных желаний. О том, где они находятся, «Комсомолке» рассказали экскурсоводы города. Успевайте воспользоваться, ведь сегодня, 28 июня особенный день – день загадывания желаний.

Дом Сухова

На пересечении Льва Толстова и проспекта Социалистического, а если точнее на Льва Толстого, 33 расположены два льва, которых по одной из легенд привезли в Барнаул из Китая, а по другой - они должны были стать частью фонтана.

- Доподлинно неизвестно, что это за львы, но совершенно точно возле них можно загадать желание. Чтобы оно сбылось нужно встать между львами и подумать о самом сокровенном, - рассказал экскурсовод агентства «Миллион дорог» Антон Кокорин.

Львы Фото: Анна Усик

Памятник Пушкину

«Певцу любви любовь награда» гласит надпись на памятнике «Солнца русской поэзии». И вот для того, чтобы любовь найти, нужно потереть оба ботинка Александра Сергеевича, а для укрепления уже существующих чувств хватит и одного.

Нулевой километр

Нулевой километр символизирует начало всех дорог. Есть несколько способов загадать желание возле возвышающейся колыванской вазы. Первый и самый простой – развернуться спиной к фонтану и кинуть монетку через плечо, второй – найти свой знак зодиака на площадке у вазы, встать на него и подумать о желаемом.

– Еще можно подкинуть монетку так, чтобы она оказала на крышке вазы. Это задач непростая, но если монетка не скатится, то желание сбудется совершенно точно, - говорит экскурсовод музея «Наследие» Галина Белоглазова.

Мост через Барнаулку

- Есть поверье, что мосты – это переход из одного мира в другой. Если вы хотите оставить все старое в прошлом, нужно зайти на мост на Ленинском проспекте в районе у Старого Базара, бросить в воду камешек или монетку и подумать о том, что именно хочется оставить позади, - рассказывает Антон Кокорин.

Мост Фото: Анна Усик

Демидовский столп

Легенда гласит, что если нужна удача в деньгах, то стоит взять монетку, кинуть ее к столпу и обойти его по часовой стрелке три раза, думая о своих финансовых пожеланиях. Конечно, ждать, что деньги упадут с неба, не стоит, хорошо бы приложить усилия, но поговаривают, что человек, совершивший этот ритуал, становится более везучим.

Буквы «Барнаул»

Знаменитые буквы, украшающие въезд в город, тоже обладают магическим свойствами. Считается, что желание, загаданное у букв, сбудется только в том случае, если загадать его на рассвете.

Скамья желаний

Возле музея «Город» на Льва Толстого, 24 с 2011 года стоит «Скамья желаний». Тут все просто – нужно присесть на скамейку и подумать о желаемом. Кстати, корреспондент «Комсомолки» проверила магию этого места на себе – желания, загаданные здесь, действительно сбываются!

Кроме этого, молодожены приезжают сюда, чтобы прицепить замочек. Их главное желание – крепкая семья.

Скамья желаний Фото: Анна Усик

Памятник Ползунову

А что касается учебы – это к Ивану Ползунову. Одна из главных достопримечательностей Барнаула – памятник Ивана Ивановича, расположенный у АлтГПУ по давнему поверью приносит удачу. Студенты рассказывают, что нужно потереться о памятник перед сессией и тогда точно попадется нужный билет. Да и с дипломом создатель паровой машины может помочь – как минимум вдохновить!

Библиотека

Волшебным местом для студентов и школьников считается библиотека им. В.Я. Шишкова. Сюда, как и к Ползунову, приходят студенты и школьники. Есть в библиотеке одно магическое место, по словам сотрудников, оно находится на третьем этаже в отделе технико-экономической литературы. Чтобы удача сопутствовала в учебе, нужно встать посреди стеллажей, положить руки на книги и загадать удачу на экзаменах.

Скамья с влюбленным

Одинокий мужчина, сидящий на лавочке у Алтайского государственного аграрного университета и ждущий возлюбленную, нервно поглядывая на часы, может помочь в любви. Но помочь в делах сердечных он может только горожанкам. Для того, чтобы встретить своего единственного, нужно обнять и поцеловать скульптуру влюбленного.

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