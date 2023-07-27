Пострадавшая на батуте девочка получила компенсацию от развлекательного центра Барнаула

Пострадавшая девочка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле детский развлекательный центр «Кошки-Мышки» выплатил девочке, получившей на аттракционе компрессионный перелом позвоночника, компенсацию. Об этом «Комсомолке» сообщил юрист Михаил Жуков, представляющий интересы потерпевшей.

Инцидент произошел в марте 2021 года. Девочка прыгала на «воздушной подушке» в развлекательном центре и получила травму.

- Это было 6 марта, а к вечеру у дочки заболела спина,- рассказывал тогда отец Алексей Романов «Комсомолке». - Боль не проходила и в следующие дни, несмотря на обезболивающие мази. 9 марта девочку повезли в травмпункт, после снимка, который показал компрессионный перелом, она оказалась в травматологическом отделении больницы.

После лечения врачи порекомендовали домашний режим, не сидеть два месяца, пользоваться корсетом один год и т.д.

В развлекательном комплексе выплатить материальную компенсацию родителям отказались, даже после официальной претензии. Владелица развлекательного комплекса Виктория Зверяко аргументировала это тем, что сначала «компетентные органы должны установить причинно-следственную связь между произошедшим событием и обращением в медицинское учреждение».

Тогда родители пострадавшей девочки пожаловались в надзорные органы.

- Прокурор района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и расходов на лечение девочки. Суд в итоге признал, что ответчик не позаботился должным образом о безопасности посетителей, в частности возложил на них ответственность самостоятельно знакомиться с правилами поведения на аттракционе, без разъяснений инструкторов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

- Наконец-то, подошла к завершающему этапу история похода в «Кошки- Мышки», результатом которого стал компрессионный перелом позвоночника у маленькой девочки, - комментирует юрист Михаил Жуков. - Сразу скажу, что дело было крайне не простым, а долгим и трудным. Если бы не активная поддержка органов прокуратуры, сложно сказать, чем бы закончилась эта история. На днях развлекательный центр выплатил родителям пострадавшего ребенка присужденную судом компенсацию морального вреда.

Несмотря на положительный финал этой истории, мне лично известно еще несколько случаев травм у детей, возникших после посещения этой игровой комнаты. Честно, не знаю, каков исход в тех историях, но вынесенное судебное решение по этой травме, на мой взгляд, заставило предпринимателя более взвешенно подходить к технике безопасности в игровой комнате. По моему мнению, должен существовать единый жесткий регламент по технике безопасности к таким «комнатам».

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