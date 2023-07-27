Гостевые дома выведут из «серой» зоны: главы двух Алтаев обсудили развитие туризма с премьер-министром РФ Мишустиным

Совещание прошло на всесезонном курорте «Манжерок» Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Накануне Республику Алтай с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На всесезонном курорте «Манжерок» он провел совещание «О развитии туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации», в котором приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава республики Олег Хорохордин. Об итогах обсуждения туристической отрасли – в нашем материале.

Бьем рекорды

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в настоящее время наш регион занимает лидирующую позицию по развитию туризма в стране. В прошлом году уровень пассажиропотока превысил отметку в 2,2 млн человек – это рекорд и далеко не предел. В этом году власти ожидают роста еще на 5-7%.

Также Томенко назвал самые популярные маршруты. В их число вошли ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета» и «Белокуриха горная». На территории особой экономической зоны побывал и премьер-министр. Михаилу Мишустину презентовали бутик-отель «Август», который недавно получил господдержку в размере 30 млн рублей на строительство модульных отелей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит увеличить количество номеров в два раза. Сейчас на территории построены 20 домиков, вскоре появится еще столько же.

- В целом нашему краю было выделено 945 миллионов рублей - это самая крупная сумма среди всех регионов России. Всего поддержано 12 проектов. Объем частных инвестиций в эти проекты составит 1,5 миллиарда рублей, - подчеркнул губернатор Томенко.

До 2028 года в регионе планируют реализовать туристические проекты на общую сумму более 50 млрд рублей. Это позволит не только создать новые площадки, но и больше четырех тысяч рабочих мест.

Виктор Томенко (справа) и Олег Хорохордин (слева) Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Новые места

Как отметил глава Республики Алтай Олег Хорохорди во время своего выступления, турпоток по итогам 2022 года составил около 2,5 млн туристов. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 14%. Таких впечатляющих цифр удалось добиться, в том числе за счет развития авиасообщения между городами. Пассажиропоток в аэропорту Горно-Алтайска тоже вырос – за первое полугодие он составил больше 163 тыс. пассажиров, что больше на 61,6%, чем за шесть месяцев 2022-го.

Налоговые поступления в бюджет региона от туристической отрасли в прошлом году составили 549 млн, а в бюджет России и фонды – почти 1,3 млрд рублей. И динамика роста сохраняется.

Власти РФ продолжают поддерживать местные проекты. Так, республика получила 250 млн. рублей из федерального бюджета на создание модульных средств размещения. Всего в прошлом году правительство поддержало 17 инициатив Алтая. Один из таких проектов реализовал предприниматель Павел Кирьянов. Он построил глэмпинг-парк «Айвенго» в Чемальском районе на берегу Катуни и получил 20 млн рублей на развитие бизнеса. Новая территория с 21 шатром начала работать в марте этого года, и всего за четыре месяца ее посетили 3,4 тыс. человек.

Кстати, во время переговоров Хорохордин обратился к Мишустину с просьбой включить регион в список пилотных проект для эксперимента по регулированию использования гостевых домов. Глава Республики Алтай отметил, что число туристов растет, и важную роль играют сельские дома, в которые заселяют отдыхающих.

Михаил Мишустин Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

- По состоянию на 1 июля 2023 года количество средств размещения составляло более 1,3 тысячи, в том числе гостевых домов – 398, при этом более половины средств размещения, а в некоторых районах – до двух третей – находятся в «серой» зоне, не учитываются в официальной статистике, не регистрируются в налоговых органах, - пояснил глава Алтая.

Мишустин поддержал предложение и отметил, что нужно подойти к этому вопросу гибко.

- Единственное – все должно быть необременительно для туристической сферы, разные режимы могут быть. Понятно желание сэкономить, но никакого тогда развития не будет. Социальная инфраструктура и любая другая нуждается в обратном поступлении, давайте посмотрим, что можно сделать. Такие поручения будут даны, - подытожил Мишустин.

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