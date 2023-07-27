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Общество27 июля 2023 1:00

Барнаул в увеличении. Что можно увидеть из смотрового бинокля, который установили в Нагорном парке

«Комсомолка» проверила на себе новое развлечение
Вера Березовская
Бинокль установили по инициативе местной предпринимательницы

Бинокль установили по инициативе местной предпринимательницы

Фото: Вера Березовская

В Нагорном парке Барнаула появился смотровой бинокль. Как им пользоваться и что из него можно увидеть, «Комсомолка» проверила на себе.

Где найти бинокль?

Найти бинокль в парке не составит труда. Он установлен слева почти сразу же, как поднимаешься по главной лестнице на верхнюю смотровую площадку. Устройство ничем не огорожено, доступ к нему свободный.

Бинокль находится на верхней площадке Нагорного парка

Бинокль находится на верхней площадке Нагорного парка

Фото: Вера Березовская

Сколько стоит просмотр?

Стоимость просмотра – 20 рублей в минуту. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой. Но есть нюанс. При расчете наличными принимаются только 10-рублевые монеты, которыми оплачиваются каждые 30 секунд. Деньги другого номинала не принимаются.

Воспользоваться биноклем может любой желающий

Воспользоваться биноклем может любой желающий

Фото: Вера Березовская

При расчете банковской картой снимается сразу 20 рублей за 1 минуту. Нужно нажать на терминал пальцем и приложить карту платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир». Также можно оплатить QR-кодом.

Возможна оплата по карте

Возможна оплата по карте

Фото: Вера Березовская

А бесплатно посмотреть нельзя?

Бинокль не огорожен и рядом не стоит администратор или охранник. И все-таки бесплатно им воспользоваться не получится. Когда смотришь в окуляр без оплаты, видно лишь темноту. Когда просмотр оплачиваешь, через объектив открывается вид на город.

По истечении оплаченной минуты затворка снова опускается.

Принимаются монеты номиналом 10 рублей

Принимаются монеты номиналом 10 рублей

Фото: Вера Березовская

Насколько сильно увеличивает бинокль?

Не настолько, чтобы рассмотреть, что происходит в квартирах в домах неподалеку. Однако с точки в Нагорном парке хорошо видна площадь Свободы, можно даже увидеть номера подъезжающих трамваев. Если повернуть немного право, то в деталях можно рассмотреть Знаменский храм - один из старейших в Барнауле. Через бинокль видно, как в золоченых куполах отражается перспектива города.

Вид из бинокля на Знаменский храм

Вид из бинокля на Знаменский храм

Фото: Вера Березовская

Если повернуть устройство еще немного право, то открывается вид на площадь Баварина и район Речного вокзала. «Голова» бинокля вращается на 180 градусов, поэтому направить взгляд можно в любую точку.

Вид из бинокля на город

Вид из бинокля на город

Фото: Вера Березовская

Сколько времени понадобится на просмотр?

Все зависит от вашего желания. Мне понадобилось четыре минуты, чтобы рассмотреть город с разных сторон. Для этого пришлось приложить карту четыре раза и заплатить 80 рублей. По всей видимости, возможность оплатить несколько минут заранее не предусмотрена.

Стоит ли специально идти в парк, чтобы посмотреть из бинокля? Наверное, нет. Но взгляд на город в другом масштабе однозначно разнообразит привычную прогулку.

Нагорный парк

Нагорный парк

Фото: Вера Березовская

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