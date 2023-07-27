Барнаул в увеличении. Что можно увидеть из смотрового бинокля, который установили в Нагорном парке

Бинокль установили по инициативе местной предпринимательницы Фото: Вера Березовская

В Нагорном парке Барнаула появился смотровой бинокль. Как им пользоваться и что из него можно увидеть, «Комсомолка» проверила на себе.

Где найти бинокль?

Найти бинокль в парке не составит труда. Он установлен слева почти сразу же, как поднимаешься по главной лестнице на верхнюю смотровую площадку. Устройство ничем не огорожено, доступ к нему свободный.

Бинокль находится на верхней площадке Нагорного парка Фото: Вера Березовская

Сколько стоит просмотр?

Стоимость просмотра – 20 рублей в минуту. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой. Но есть нюанс. При расчете наличными принимаются только 10-рублевые монеты, которыми оплачиваются каждые 30 секунд. Деньги другого номинала не принимаются.

Воспользоваться биноклем может любой желающий Фото: Вера Березовская

При расчете банковской картой снимается сразу 20 рублей за 1 минуту. Нужно нажать на терминал пальцем и приложить карту платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир». Также можно оплатить QR-кодом.

Возможна оплата по карте Фото: Вера Березовская

А бесплатно посмотреть нельзя?

Бинокль не огорожен и рядом не стоит администратор или охранник. И все-таки бесплатно им воспользоваться не получится. Когда смотришь в окуляр без оплаты, видно лишь темноту. Когда просмотр оплачиваешь, через объектив открывается вид на город.

По истечении оплаченной минуты затворка снова опускается.

Принимаются монеты номиналом 10 рублей Фото: Вера Березовская

Насколько сильно увеличивает бинокль?

Не настолько, чтобы рассмотреть, что происходит в квартирах в домах неподалеку. Однако с точки в Нагорном парке хорошо видна площадь Свободы, можно даже увидеть номера подъезжающих трамваев. Если повернуть немного право, то в деталях можно рассмотреть Знаменский храм - один из старейших в Барнауле. Через бинокль видно, как в золоченых куполах отражается перспектива города.

Вид из бинокля на Знаменский храм Фото: Вера Березовская

Если повернуть устройство еще немного право, то открывается вид на площадь Баварина и район Речного вокзала. «Голова» бинокля вращается на 180 градусов, поэтому направить взгляд можно в любую точку.

Вид из бинокля на город Фото: Вера Березовская

Сколько времени понадобится на просмотр?

Все зависит от вашего желания. Мне понадобилось четыре минуты, чтобы рассмотреть город с разных сторон. Для этого пришлось приложить карту четыре раза и заплатить 80 рублей. По всей видимости, возможность оплатить несколько минут заранее не предусмотрена.

Стоит ли специально идти в парк, чтобы посмотреть из бинокля? Наверное, нет. Но взгляд на город в другом масштабе однозначно разнообразит привычную прогулку.

Нагорный парк Фото: Вера Березовская

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