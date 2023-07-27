Чтобы не платить до пенсии: как выгодно сделать рефинансирование ипотеки в Барнауле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Барнаульцы Ульяна и Евгений взяли ипотеку на собственную двушку в 2017 году. Детей у них на тот момент еще не было, зарабатывали оба неплохо, поэтому подсчитали, что платить примерно по 30 тысяч в месяц они готовы.

– Мы присмотрели квартиру за 4 миллиона, – рассказывает Ульяна. – Миллион на первоначальный взнос у нас был, еще три мы взяли у банка на 30 лет. Ставка составила 12,85% – это с учетом какой-то скидки за то, что мы были зарплатными клиентами.

На тот момент карьера у молодых специалистов была на подъеме, и они не сомневались: смогут выплачивать ипотеку с опережением. Но жизнь всегда интереснее любых предположений – через год после того, как молодые супруги переехали в новое жилье, Ульяна забеременела.

Весной 2019-го у пары родилась дочка Варвара. Молодая мама ушла в декрет, и оказалось, что одной зарплаты Жени на все расходы и оплату ипотеки хватает буквально впритык.

– Мы могли на эти деньги жить только сегодняшним днем: без подушки безопасности, без опережающих выплат, – вздыхает Евгений. – К тому же из-за высоких процентов основной долг снижался очень медленно – это нервировало. Платишь-платишь, и по-прежнему должен практически столько же, сколько год назад!

Решение пришло быстро: ипотеку надо рефинансировать. К тому моменту банку молодые люди были должны еще около 2,5 миллиона. Проанализировав условия и предложения, пара решила подать заявку в Сбер с помощью сервиса Домклик.

Фото: Shutterstock

– Изначально мы думали, что снизим ставку хотя бы на пару пунктов, но оказалось, что благодаря дочке мы теперь подходим под семейную ипотеку, – продолжает Ульяна. – А это снижение ставки больше чем в 2 раза!

После рефинансирования ставка у молодой семьи составила 5,7% (6% – базовая и 0,3% – скидка за электронное оформление сделки). При этом в Сбере можно было выбрать: платить дольше, но меньше, или увеличить ежемесячный платеж, но зато быстрее расквитаться с ипотекой.

– С помощью калькулятора рефинансирования на Домклик выбрали нечто среднее, – говорит Ульяна. – Вдвое уменьшили срок выплат: до 15 лет. И при этом платеж составил чуть больше 20 тысяч рублей. Если бы мы согласились заново платить все 30 лет, то тогда бы мы платили в месяц 14 тысяч. Решили, что лучше еще немножко ужмемся, но хотя бы квартира будет нашей не к пенсии. Кстати, нам еще предлагали дополнительно взять кредит на какие-то иные расходы: до 2,5 миллиона – но мы пока отказались. Хотя, если бы делали ремонт, нам бы эти деньги, да по той же ставке, пригодились.

Молодые люди оказались ответственными плательщиками: они вовремя вносили все платежи, у них не было долгов по кредиту, и они ни разу не пользовались реструктуризацией ипотеки. Поэтому рефинансирование им одобрили очень быстро. Ульяне и Евгению даже не пришлось никуда лишний раз ходить: банк сам перевел деньги на счет Евгения в банке-заемщике, чтобы он мог погасить там кредит.

Фото: архив «КП»

– Мы тут попробовали посчитать: получается, что сэкономим на процентах больше миллиона, – радуется Евгений. – Эти деньги точно не будут лишними. К тому же теперь, когда мы тратим на выплату процентов намного меньше, нам легче будет закрывать основной долг с опережением. Надеюсь, что максимум через 8 лет мы расквитаемся с этими выплатами, тем более что скоро у нас в семье будет пополнение – мы ждем второго малыша. Деньги от материнского капитала тоже решили вложить в оплату ипотеки.

ТРИ ПРИЧИНЫ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ИПОТЕКУ

1. Снижение ставки. А это означает и уменьшение переплаты по процентам, и более скромные ежемесячные взносы банку. Освободившиеся средства можно будет направить на досрочное погашение ипотеки.

2. Увеличение срока кредита и снижение ежемесячных платежей или наоборот. Если заемщик хочет платить меньше и ему неважно, что это будет дольше, рефинансирование окажется удачным решением. А кто-то готов сохранить размер платежа, но при этом уложиться не в 15–20, а в 7–10 лет. И это тоже получится.

3. Улучшение кредитной истории. Рефинансирование ипотеки может улучшить кредитную историю заемщика, так как технически это означает, что он успешно погасил старый заем. Стало быть, может взять новый на более выгодных условиях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О РЕФИНАНСИРОВАНИИ ИПОТЕКИ В СБЕРЕ

Все ли могут рефинансировать ипотеку?

Нет, рефинансирование ипотечного кредита не всегда доступно всем заемщикам. Банк имеет право отказать, если у заемщика плохая кредитная история, если он платит ипотеку не вовремя, если уже есть непогашенные кредиты, которые он не планирует объединять в один при рефинансировании, или если он не соответствует требованиям по возрасту и стажу работы.

Стоит ли рефинансировать ипотеку всего на 1 процентный пункт?

Да, экономисты считают, что даже такая разница в ставках имеет смысл, хотя 1,5–2 процентных пункта, конечно, лучше.

Можно ли рефинансировать две ипотеки?

Да, можно рефинансировать две ипотеки одновременно, если ипотечные кредиты оформлены в разных банках, есть возможность объединить все платежи в один и заемщик соответствует требованиям банка.

Есть ли дополнительные расходы, связанные с рефинансированием ипотеки?

Да, нужно будет заново сделать отчет об оценке недвижимости, купить страховой полис жизни и здоровья, чтобы была ниже ставка, а также снять обременение по старому кредиту и оформить залог в пользу СберБанка.

Можно ли рефинансировать действующую ипотеку в СберБанке?

Снизить ставку по действующей ипотеке СберБанка могут семьи с детьми. Это возможно при переводе кредита на условия «Семейной ипотеки». Кстати, перейти на эту программу могут даже те, у кого и так есть льготная ипотека от Сбера – например, с господдержкой. Смысл в этом точно есть: по «Господдержке» ставки ровно на два процента выше, а как оформить такое рефинансирование — читайте в журнале Домклик.

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