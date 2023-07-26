На Алтае выпускницу выгнали с ЕГЭ по биологии из-за калькулятора

Непрограммируемый калькулятор можно брать на ЕГЭ по физике, химии, географии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выпускницу 11 класса выгнали с ЕГЭ по биологии за калькулятор. Девушка просила признать незаконными акт об ее удалении и решение Государственной экзаменационной комиссии об аннулировании результата ЕГЭ, но проиграла. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выпускница одной из школ Рубцовска пришла сдавать ЕГЭ по биологии с сопровождающим учителем. В здании девушка прошла проверку металлоискателем, а паспорт и калькулятор держала в руках у всех на виду. Перед началом экзамена школьница положила их на стол и только через полтора часа наблюдатели заметили калькулятор, которым даже не успела воспользоваться.

– За день до экзамена в чате классный руководитель написала, что на экзамен по биологии с собой необходимо иметь линейку и калькулятор. Пояснила, что ей действительно разъясняли порядок проведения экзамена, при подаче заявления о выборе предметов ЕГЭ, но конкретно запрещённые предметы не называли, а перед экзаменом читали инструкцию, в которой речь шла только о средствах связи, – отметили в суде.

Там добавили, что по закону непрограммируемый калькулятор можно брать только на ЕГЭ по физике, химии, географии. Биологии в этом перечне нет, а значит девушку законно удалили с экзамена.

Кроме того, в своем заявлении ученица 11 класса собственноручно указала, что ознакомлена с порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлена. То, что у девушки был калькулятор, заметно на видео из аудитории, где проводили ЕГЭ.

– При таких обстоятельствах, суд признал акт об удалении участника экзамена и Протокол Государственной экзаменационной комиссии Алтайского края законными и обоснованными, в удовлетворении исковых требований отказал в полном объёме, – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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