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Общество26 июля 2023 6:55

На Алтае выпускницу выгнали с ЕГЭ по биологии из-за калькулятора

Девушка пыталась оспорить решение через суд, но проиграла
Герман Архаров
Непрограммируемый калькулятор можно брать на ЕГЭ по физике, химии, географии

Непрограммируемый калькулятор можно брать на ЕГЭ по физике, химии, географии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выпускницу 11 класса выгнали с ЕГЭ по биологии за калькулятор. Девушка просила признать незаконными акт об ее удалении и решение Государственной экзаменационной комиссии об аннулировании результата ЕГЭ, но проиграла. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выпускница одной из школ Рубцовска пришла сдавать ЕГЭ по биологии с сопровождающим учителем. В здании девушка прошла проверку металлоискателем, а паспорт и калькулятор держала в руках у всех на виду. Перед началом экзамена школьница положила их на стол и только через полтора часа наблюдатели заметили калькулятор, которым даже не успела воспользоваться.

– За день до экзамена в чате классный руководитель написала, что на экзамен по биологии с собой необходимо иметь линейку и калькулятор. Пояснила, что ей действительно разъясняли порядок проведения экзамена, при подаче заявления о выборе предметов ЕГЭ, но конкретно запрещённые предметы не называли, а перед экзаменом читали инструкцию, в которой речь шла только о средствах связи, – отметили в суде.

Там добавили, что по закону непрограммируемый калькулятор можно брать только на ЕГЭ по физике, химии, географии. Биологии в этом перечне нет, а значит девушку законно удалили с экзамена.

Кроме того, в своем заявлении ученица 11 класса собственноручно указала, что ознакомлена с порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлена. То, что у девушки был калькулятор, заметно на видео из аудитории, где проводили ЕГЭ.

– При таких обстоятельствах, суд признал акт об удалении участника экзамена и Протокол Государственной экзаменационной комиссии Алтайского края законными и обоснованными, в удовлетворении исковых требований отказал в полном объёме, – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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