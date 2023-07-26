В Сростках назвали победителей XXV Шукшинского кинофестиваля

Ежегодный праздник собирает тысячи почитателей таланта Василия Макаровича Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Сростки состоялось закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и награждение победителей XXV Шукшинского кинофестиваля.

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Ежегодный праздник, который проводит Министерство культуры Алтайского края, собирает тысячи почитателей таланта Василия Макаровича Шукшина на его малой родине в селе Сростки, начался с самого утра. Одновременно открылся Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина», региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры», праздник пирога, выставка-ярмарка мастеров «Чудики» и многое другое. Впервые на фестивале работала площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки». Ее участники в реальном времени украшали скамейки авторскими рисунками. В итоге же получились настоящие произведения искусства, которые отлично бы вписались даже в современный интерьер.

Гости говорят, что на них даже сидеть жалко, лучше повесить на стену и любоваться ею, признается одна из участниц площадки.

На горе Пикет также работала выставка-ярмарка народных мастеров, где можно было не только приобрести на память какую-то вещь, но и самому поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, собрать красочную мозаику и т.п.

Ближе к вечеру на сцене напротив памятника Шукшину началось самое главное действо церемония награждения победителей кинофестиваля. Гостей и участников приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль имеет серьезную глубокую многолетнюю традицию. В этом году юбилей 25 лет. В честь этого события президент нашей страны отправил поздравление и гостям, и участникам фестиваля, подчеркнул Виктор Петрович. В этом году был и полный метр, и короткий, и документальное кино, а также спецпроект сибирских фильмов. Всего было представлено 42 картины и прошло больше 120 показов такого никогда не было в истории предыдущих кинофестивалей. Вообще, «Шукшинские дни на Алтае» это целый комплекс мероприятий, которые на протяжении пяти дней елееле умещаются в обычное время суток, чтобы их провести. Это больше 60 разных мероприятий: встречи с литераторами, мастер-классы, музейные лаборатории, знакомство с работами народных мастеров, просмотры фильмов, деловая программа, кстати, была очень интересная.

Кроме того, губернатор отметил, что в этом году фестиваль отличает не столько количество почетных гостей, сколько их достижения. К примеру, среди приглашенных персон были ученые, которые занимаются исследованием творчества Шукшина и им действительно есть что рассказать и чем поделиться.

Я считаю, что те отзывы, которые мы получаем, это дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом, двигаться и улучшать программу фестиваля, придумать новое наполнение, при этом оставаясь преданными главной идеи Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть Правда» и фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» сохранение, память, внимание, привлечение новых, нынешних поколений к творческому наследию нашего великого земляка Василия Макаровича Шукшина, добавил глава региона.

Награды для победителей

Как признались члены жюри кинофестиваля, далеко не все победители в отдельных номинациях выбирались единогласно, в некоторых случаях лучшими становились ленты, получившие абсолютное большинство голосов.

Главный приз конкурса полнометражных игровых фильмов завоевала драма якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Лучшей режиссерской работой признали фильм Булата Юсупова «Дневник поэта». Номинацию «Лучший сценарий» взяла работа «Туман».

В конкурсной программе документального кино вазу из ревневской яшмы получил фильм «Оторванные». А лента «Бебия, Бабуя, Анзорик, я и мама» режиссера Рауля Гейдарова стала лучшей короткометражкой.

СПРАВКА КП

Организатором «Шукшинских дней на Алтае» выступают Правительство Алтайского края, Министерство культуры региона, Алтайский Дом народного творчества, Краевая библиотека им. Шишкова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник им. В.М. Шукшина, а также администрации Барнаула, Бийска, Бийского, Алтайского, Смоленского районов.

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