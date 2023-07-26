Раритеты со свалок. Житель Алтая создал во дворе своего ветхого дома музей под открытым небом

У покосившегося аварийного дома грустит вождь мирового пролетариата Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В селе Усть-Чарышская Пристань на Алтае в зарослях травы у покосившегося аварийного дома грустит вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин. Во дворе за домом можно увидеть еще одного большевистского лидера – Михаила Калинина и другие скульптуры, спасенные неравнодушным человеком и любителем истории Валерием Останиным.

Спас из мусорки и металлолома

- И Ленин, и Калинин когда-то стояли на территории Рубцовского тракторного завода имени Михаила Ивановича Калинина. Когда завод стали разграблять, памятники хотели выбросить на мусорку, я спас и поставил на своем выкупленном участке, - рассказал «Комсомолке» Владимир Останин.

Памятник Калинину раньше стоял на Рубцовском тракторном заводе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кроме изваяний революционеров во дворе под открытым небом стоит печальная композиция, где женщина с плачем обнимает уходящего на фронт воина.

-Эту скульптуру в Алейском районе тоже хотели выбросить в металлолом, - рассказывает Останин, - деревенский мастер, ныне покойный, не один год ее творил, душу вкладывал … Утащили вандалы. Тащат до сих пор все, что связано с металлом. Дядька мой установил товарищу-водолазу медный шлем на могилу, так и могилу раскурочили…

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В «вернисаже» на окраине у реки есть рама, которой более ста лет, старый уставший якорь, ржавая сеялка… Место это в Усть-Чарышской Пристани чем-то похоже на часть пути Сталкера из знаменитого фильма Тарковского, а размышления, которые там охватывают, заставляют вспомнить его фильма «Солярис»…

«У разбитого корыта»

Останина, спасшего от уничтожения исторические раритеты, удивляет сегодняшнее пренебрежение к памятникам вождей советской эпохи.

- Раньше в Барнауле стояло порядка пятидесяти памятников Ленину, а теперь осталось с десяток. Тем, кому больше повезло - в музеях, кому меньше - на дачах, а многих вообще выбросили на свалку. Мне непонятно такое отношение к своим незаурядным деятелям,- недоумевает собеседник, -товарищ был недавно в Монголии, там везде памятники Чингисхану, во Франции - Наполеону, а мы свою историю пытаемся забыть, стереть…

У православных батюшек на этот счет свое мнение. Так, барнаульский священник Александр Микушин, сфотографировав неприкаянный памятник у ветхого здания в Усть-Пристани, выставил фото на своей странице в соцсети и подписал: «Ленин у разбитого корыта. Что посеешь, то и пожнёшь». Чуть позже батюшка выставил пост, в котором размышляет, что неплохо было бы памятник Ленину убрать из центра Барнаула. Перенести, допустим, в парк имени Ленина. По мнению Микушина, вождь пролетариата много обещал простому народу, но отбросил страну в средневековье.

Священник Микушин у памятника Ленину Фото: Марина КОЧНЕВА

Увековечить первого мецената

Отец Никандр из Усть-Чарышской Пристани, в свою очередь считает, что и с главного бульвара села лучше тоже убрать памятник Владимиру Ульянову.

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я бы поставил на главной улице памятник Николаю Ивановичу Ступакову, предпринимателю, первому нашему меценату, - поделился батюшка. - Он был инициатором переобустройства пароходной пристани, строительства храма, библиотеки, где постоянно пополнял фонд. Его заслуга - строительство церковно-приходской и министерской школ и открытие общероссийского филиала Пожарного общества. Именно он приобрёл духовые инструменты для оркестра, был инициатором появления театра. Этот честный уважаемый предприниматель не шёл на сговор со скупщиками зерна и масла и т д. Такой человек, а ни одного памятника у нас…

Всем места хватит

Сергей Корепанов, владелец музея «Мир времени» в Барнауле, убежден, что любые памятники нельзя сносить - это неуважение к истории.

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- У нас в музее около 200 бюстов Ленина, и для тех, кто нас будет в этом упрекать, специально повесили рядом найденную школьную табличку старую со словами Чернышевского: «Не любить историю может только человек, совершенно неразвитый умственно», - поделился Корепанов. - В новом здании аптеки «Крюгер», которой владела в свое время незаурядная предпринимательница Вильгельмина Крюгер и которое мы сейчас восстанавливаем, будет место и революционным экспонатам, и православному уголку, и бюстам Ленина, и меценатам, и в этом нет ничего парадоксального - это переплетения истории.

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Многие раритеты Валерий Останин спас со свалок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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