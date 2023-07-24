Миллиард вольт: на Алтае молния «зашла» в дом через вентиляцию, устроила пожары и разнесла дерево в щепки

Из-за грозы в регионе произошло сразу несколько ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшие выходные в Алтайском крае выдались дождливыми. Из-за грозы произошло сразу несколько ЧП. Подробности – в материале «Комсомолки».

Чуть не лишились дома

Ранним утром 22 июля в барнаульском поселке «Спутник» молния проникла прямо в дом через вентиляционную трубу. Заряд прошел через вентиляцию и вышел из стены в комнате, из-за чего начался пожар.

Как рассказал хозяин дома Евгений Нефедов «КП»-Новосибирск», примерно в 06:40 семья услышала удар грома. Дочь Евгения забежала в комнату, не поняв, что это было. Когда жильцы обошли дом, то увидели, что с одной из стен обвалилась штукатурка – будто бы под ней что-то взорвалась. Молния могла «выбрать» эту точку, так как именно там проходит кабель антенны.

К слову, после непогоды семье Евгения придется не только штукатурить стену, но и покупать новые телевизоры – старые (а их в доме было три!) сгорели после грозы. Пал смертью храбрых и роутер для раздачи интернета.

Наконец, молния подожгла крышу дома. А в момент, когда семья ринулась за водой, оказалось, что ресурса нет – молния обесточила поселок, из-за чего остановился качающий воду насос. Благо, что в доме были пятилитровые бутыли, и огонь вовремя потушили.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на место выезжали две автоцистерны и пять человек личного состава. В результате возгорания пострадали крыша и утеплитель на площади два квадратных метра. Предполагаемая причина возгорания – грозовые разряды. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Аналогичный случай произошел в районном центре Романово. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:38. В селе загорелся частный деревянный дом на двух хозяев. Наиболее вероятной причиной пожара тоже называют молнию.

- Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На место выезжали автоцистерны и шесть человек личного состава. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда одной из квартир. Пострадавших нет, - подчеркнули в ведомстве.

Деревья под ударом

Матушка-природа не щадит и лес. В соцсетях сообщили о том, что во время грозы в поселке Южный молния ударила в дерево. Лиственница на аллее просто разлетелась на щепки, и не удивительно, ведь электрическое напряжение молнии может составлять до миллиарда вольт!

Как сообщает ЛХК «Алтайлес», за минувшие выходные только в Угловском районе после грозы произошло пять пожаров, также серьезное возгорание ликвидировали на острове озера Гуселетово в Романовском районе.

- Добирались к пожару на лодках, оперативно потушили, - отметил инженер лесопользования ООО «Новичиха лес» Владимир Овичинников.

А в Новичихе специалистам удалось заснять грозобойное дерево. Найти след молнии несложно – она оставила характерную светлую полосу вдоль ствола.

Важно!

Происходит немало случаев, когда от грозовых разрядов страдает имущество, погибают люди или животные, происходит пожар. Чтобы не допустить несчастный случай, важно помнить о правилах. Памяткой с «Комсомолкой» поделились алтайские спасатели.

Если во время грозы вы оказались на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими. Часто молния бьет в тополь, ель, сосну, а реже – в березу или клен, почти никогда – в кустарник. На природе лучше всего укрываться в углублениях, у подножия склонов, сесть в сухую яму или траншею. Ни в коем случае нельзя прислоняться к отвесным скалам или прятаться под скальным навесом.

Если вы в группе, не бегите, не допускайте суеты и не передвигайтесь вплотную.

В случае, если вы едете в автомобиле, остановитесь, закройте окна и не выходите из транспорта.

Купаться в грозу запрещено. Если вы оказались в лодке, гребите к берегу.

Во время грозы в турпоходе ставьте палатки, как можно быстрее, и переодевайтесь в сухую одежду. Не выходите из укрытий. Металлические предметы (посуду или топы) лучше отнести от лагеря на расстояние в несколько метров.

Не находитесь в это время возле металлических конструкций. В частном доме будьте дальше от крыши, токоотвода или заземлителя (к примеру, стальной лист). Дома, которые имеют центральное отопление и водопровод, практически защищены от удара молнией. Но электроприборы лучше отключить, а мобильный телефон на время отложить.

- Самое верное на время непогоды вообще отключить аппарат, - подчеркнули в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилой дом загорелся из-за удара молнии на Алтае

Крыша дома полностью выгорела (подробнее)