Жительница Алтая с семьей через окно бежала от ворвавшегося в дом экс-возлюбленного

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина ворвался в дом бывшей возлюбленной в селе Нижнекаменка Алтайского района. Спасаться от незваного гостя семье пришлось через окно. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Все произошло ночью в конце января. Сельчанин вошел в дом к бывшей сожительницы через открытую дверь и хотел поговорить об отношениях. Женщина, ее мать и внук уже легли спать. Они проснулись от шума и были не рады гостю, произошла ссора и мужчина начал нападать на мать бывшей сожительницы и саму сельчанку. В конце концов, надоедливого ухажера удалось вытолкнуть на улицу и закрыться в доме, однако бывший возлюбленный решил не сдаваться

- Он разбил стеклопакет во входной двери, просунул руку в образовавшийся проём и, открыв задвижку, проник в дом потерпевшей, - отметили в суде.

Испугавшись, семья быстро выбралась на улицу через окно и убежала к соседям, где сельчанам не грозила опасность. Вскоре мужчину задержали правоохранители, которые возбудили уголовное дело.

На суде мужчина не признал вину и выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, он жил с возлюбленной два года, а потом они поругались. Сельчанин считал, что у него было право заходить в дом без разрешения. В ту январскую ночь он был пьян, зашел на веранду дома экс-сожительницы, где на него якобы кто-то напал и начал душить. Что было дальше, житель региона не помнил, но предполагал, что стекло двери было разбито во время драки.

- Проанализировав доказательства по делу, мировой судья пришёл к выводу о виновности подсудимого, так как тот факт, что мужчина ранее сожительствовал с потерпевшей, не давал ему права на проникновение в её жилище, - подчеркнули в суде.

Информация о том, что на сельчанина напал неизвестный на веранде чужого дома, не подтвердилась.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ, (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в нем). В итоге суд оштрафовал жителя Алтайского края на 15 тысяч рублей. Приговор уже вступил в свою законную силу.

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