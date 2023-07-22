Медведь-вандал разорил на Алтае хатку бобров, которую они ремонтировали

Медведь хотел напасть на бобров. Фото: Алтайский биосферный заповедник

На Алтае сняли на видео медведя, который разоряет хатку бобров. Вандал бесцеремонно наведался к ним и разрушил жилище, которые четвероногие строители только недавно начали ремонтировать.

Разбой произошёл на территории Алтайского биосферного. Уютный домик бобров расположился под кедром, на высоком берегу одной из проток реки. Продолжительное время он был затоплен. Когда половодье на Телецком озере начало отступать и освобождать долину реки Ойер, бобры приступили к ремонту старой хатки.

Чтобы понаблюдать за процессом работы грызунов, государственный инспектор Светлана Кульбацкая установила фотоловушку. Но бобров запечатлеть так и не удалось – их опередил медведь-вандал. Благодаря видеосъемке удалось установить причастность косолапого к совершенному преступлению, ведь под подозрение мог попасть и кабан, который тоже проходил мимо этих мест.

Медведь своими мощными лапами разворошил старательно уложенные бобрами ветки. К счастью, хозяев в хатке не было – иначе им было бы несдобровать. Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин говорит, что это вполне типичная история. Медведь может добыть бобра, если повезет. Чаще всего жертвами становятся молодые особи. В Алтайском заповеднике это не единичный случай, учёные уже наблюдали разобранную медведем хатку в окрестностях реки Кыга.

Конечно, бобры смогут при желании восстановить аварийное жилье. Но, возможно, они просто выберут для стройки место в другом, менее «преступном» районе.

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