Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 июля 2023 1:00

Забудьте про бывших и импульсивные траты: барнаульский астролог рассказал, что можно и нельзя делать во время звездопада Персеиды 2023

Барнаульский астролог назвала правила исполнения желаний во время звездопада
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ярчайший звездопад этого лета продлится до 26 августа

Ярчайший звездопад этого лета продлится до 26 августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 июля по 26 августа проходит яркое астрономическое событие – метеорный поток Персеиды. В этом году сложились благополучные условия для наблюдения за звездами, так как в период пика звездопада будет новолуние. Барнаульский финансовый астролог Наталья Сова рассказала, что нам сулит звездопад Персеиды, и как вести себя в этот период.

По словам Натальи Совы, поток Персеиды – это ежегодное событие. Происходит оно в период, когда Земля проходит через скопление звезд в созвездии Персея. Пик звездопада придется на 12-13 августа, а понаблюдать за ним можно будет с 11 до четырех ночи. Чем темнее и глубже ночь, тем ярче будут звезды. Для наблюдения не понадобится никаких сподручных материалов – любоваться яркими огоньками можно будет невооруженным глазом.

Что же нас ждет в это время? Как отмечает астролог, многие столкнулся с серьезными сложностями, но все трудности преодолимы. Нужно лишь приложить немного усилий.

- В этот период люди, которые испытывают сложности с управлением своими эмоциями, могут принимать решения, которые противоречат их целям. Необдуманные поступки, такие как - разрыв отношений, возобновление отношений с бывшими, необдуманные траты и долги, которые образовались в феврале 2023 года, обязательно всплывут на поверхность, - говорит эксперт.

Специалист порекомендовала добавить в действующие отношения романтики и новизны, а также избавиться от необдуманных трат. Когда очень уж захочется в порыве эмоций потратить деньги, лучше помечтайте, что бы вы могли купить на них после 4 сентября. Именно в эту дату период напряженности в финансовой сфере пойдет на спад.

Что касается желаний, то и здесь нужно быть осторожнее. Многие люди не упускают возможности обратиться к небу и загадать желаемое при виде падающей звезды.

- Желания, которые формулируют в этот период, действительно, обладают волшебной силой. Но связано ли это с тем, что человек сильнее верит в своё желание, или это, действительно, благоволит вселенная – сказать сложно, - подчеркнула Наталья.

В конце концов, Наталья советует прислушаться к своему «Я».

- И даже если желание противоречит тому, что говорят вокруг - загадайте его. Также важно, чтобы формулировка была в настоящем времени и без использования частицы «не», - подытожила финансовый астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023: где и когда лучше смотреть

Стало известно, где и когда наблюдать звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023 (подробнее)

Интересное