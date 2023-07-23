Забудьте про бывших и импульсивные траты: барнаульский астролог рассказал, что можно и нельзя делать во время звездопада Персеиды 2023

Ярчайший звездопад этого лета продлится до 26 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 июля по 26 августа проходит яркое астрономическое событие – метеорный поток Персеиды. В этом году сложились благополучные условия для наблюдения за звездами, так как в период пика звездопада будет новолуние. Барнаульский финансовый астролог Наталья Сова рассказала, что нам сулит звездопад Персеиды, и как вести себя в этот период.

По словам Натальи Совы, поток Персеиды – это ежегодное событие. Происходит оно в период, когда Земля проходит через скопление звезд в созвездии Персея. Пик звездопада придется на 12-13 августа, а понаблюдать за ним можно будет с 11 до четырех ночи. Чем темнее и глубже ночь, тем ярче будут звезды. Для наблюдения не понадобится никаких сподручных материалов – любоваться яркими огоньками можно будет невооруженным глазом.

Что же нас ждет в это время? Как отмечает астролог, многие столкнулся с серьезными сложностями, но все трудности преодолимы. Нужно лишь приложить немного усилий.

- В этот период люди, которые испытывают сложности с управлением своими эмоциями, могут принимать решения, которые противоречат их целям. Необдуманные поступки, такие как - разрыв отношений, возобновление отношений с бывшими, необдуманные траты и долги, которые образовались в феврале 2023 года, обязательно всплывут на поверхность, - говорит эксперт.

Специалист порекомендовала добавить в действующие отношения романтики и новизны, а также избавиться от необдуманных трат. Когда очень уж захочется в порыве эмоций потратить деньги, лучше помечтайте, что бы вы могли купить на них после 4 сентября. Именно в эту дату период напряженности в финансовой сфере пойдет на спад.

Что касается желаний, то и здесь нужно быть осторожнее. Многие люди не упускают возможности обратиться к небу и загадать желаемое при виде падающей звезды.

- Желания, которые формулируют в этот период, действительно, обладают волшебной силой. Но связано ли это с тем, что человек сильнее верит в своё желание, или это, действительно, благоволит вселенная – сказать сложно, - подчеркнула Наталья.

В конце концов, Наталья советует прислушаться к своему «Я».

- И даже если желание противоречит тому, что говорят вокруг - загадайте его. Также важно, чтобы формулировка была в настоящем времени и без использования частицы «не», - подытожила финансовый астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023: где и когда лучше смотреть

Стало известно, где и когда наблюдать звездопад Персеиды в Алтайском крае 2023 (подробнее)