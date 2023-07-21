Разнимал драку. На 2,5 года осудили жителя Алтая, который убил человека при самообороне

Преступление было совершено в районе автовокзала Фото: СУ СК по Республике Алтай

32-летнего жителя Горно-Алтайска осудили за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Он хотел разнять драку, но в итоге сам в этой истории стал главным преступником. Подробности дела «КП-Барнаул» рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что 6 августа 2022 года около 6 часов утра в районе автовокзала Горно-Алтайска между двумя пьяными мужчинами возник конфликт, они начали драться. Обвиняемый отдыхал в другой компании, но решил разнять дерущихся. Сам он тоже был нетрезв.

Когда горожанин начал разнимать мужчин, один из них повалил его на пол. Тогда обвиняемый выстрелил нападавшему в голову из травматического пистолета резиновыми пулями. У последнего диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался в больнице 11 августа.

Кроме того, злоумышленник также выстрелил в область головы второго мужчины, который пытался помочь раненому. Обвиняемый побоялся, что тот тоже на него накинется. Пуля попала в голову, но вред был незначительным.

Следствие и суд пришли к выводу, что мужчина превысил пределы необходимой обороны. Он объективно понимал, что реальную опасность для его жизни нападавший не представляет.

Подсудимый признал вину и раскаялся. В связи с этим суд не стал отправлять мужчину в колонию. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Кроме того, осужденного взыскали 2,3 млн рублей в пользу потерпевших.

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