Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2023 6:48

Пилота Robinson наказали за беспардонные посадку и взлет над автозаправкой на Алтае

Летчик из Новосибирска заплатил 20 тысяч штраф за опасный полет на Алтае
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Пилот, нарушивший правила безопасности полетов, признал вину и выплатил штраф. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилот, нарушивший правила безопасности полетов, признал вину и выплатил штраф. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирца наказали за нарушение правил безопасности полета в Горном Алтае. Инцидент, вызвавший громкий скандал, произошел в июне в селе Акташ Улаганского района. Пилот вертолета Robinson приземлился в районе автозаправки, высадил пассажиров, а потом как ни в чем не бывало, вновь взлетел.

Очевидцы на автозаправке ошалели от происходящего. Когда видео попало в сети, разразился скандал. В комментариях местные жители сообщили, что вертолетом воспользовались постояльцы гостиницы «Расул». Якобы пилот высадил пассажиров и отправился по своим делам, при этом он мог с легкостью повредить линии электропередач или автомобили.

- Посадка и взлет осуществлялись без согласования с авиационным ведомством, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - По результатам прокурорской проверки установлено, что вертолетом Robinson R44 управлял частный пилот из Новосибирска. Он осуществил посадку и взлет воздушного судна вблизи автозаправочной станции и линий электропередачи в Акташе с грубым нарушением норм безопасности полетов.

По инициативе прокурора пилот привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Новосибирцу назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что постановление в законную силу не вступил, пилот признал, что нарушение было и штраф уже выплачен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его мотало в разные стороны»: сильный ветер снес вертолет в Алтайском крае

Вертолет снесло сильным ветром в Алтайском крае (подробнее)

ЧПИнтересное