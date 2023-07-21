Пилота Robinson наказали за беспардонные посадку и взлет над автозаправкой на Алтае

Пилот, нарушивший правила безопасности полетов, признал вину и выплатил штраф. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирца наказали за нарушение правил безопасности полета в Горном Алтае. Инцидент, вызвавший громкий скандал, произошел в июне в селе Акташ Улаганского района. Пилот вертолета Robinson приземлился в районе автозаправки, высадил пассажиров, а потом как ни в чем не бывало, вновь взлетел.

Очевидцы на автозаправке ошалели от происходящего. Когда видео попало в сети, разразился скандал. В комментариях местные жители сообщили, что вертолетом воспользовались постояльцы гостиницы «Расул». Якобы пилот высадил пассажиров и отправился по своим делам, при этом он мог с легкостью повредить линии электропередач или автомобили.

- Посадка и взлет осуществлялись без согласования с авиационным ведомством, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - По результатам прокурорской проверки установлено, что вертолетом Robinson R44 управлял частный пилот из Новосибирска. Он осуществил посадку и взлет воздушного судна вблизи автозаправочной станции и линий электропередачи в Акташе с грубым нарушением норм безопасности полетов.

По инициативе прокурора пилот привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Новосибирцу назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что постановление в законную силу не вступил, пилот признал, что нарушение было и штраф уже выплачен.

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