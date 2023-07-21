Молодых медиков Алтайского края зазывают в сельскую местность, обещая поддержку

Сельские медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Особенно остро она стоит в сельских муниципалитетах. Для повышения доступности медицинской помощи жителям районов правительство региона делает многое, в том числе в плане улучшения межрайонных центров, но все же главная загвоздка в кадрах, которых катастрофически не хватает. Региональный Минздрав рассказал, как решает эту проблему и какие привилегии могут получить сельские медработники.

Более 80-ти врачей приедут работать в сельскую местность

Один из примеров - супружеская пара Сотниковых. Они приехали работать в Славгородскую ЦРБ по программе «Земский доктор». Виктория рассказала, что с детства мечтала лечить детей и взрослых. Увлекалась химией и биологией. В итоге выбрала профессию медика, поступив в Алтайский государственный медицинский университет.

Сотниковы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Во время учебы подрабатывала санитаркой, затем медсестрой и в итоге стала врачом.

«На одном из дежурств познакомилась со своим будущим супругом. Он тоже доктор. После университета пошла работать в городскую поликлинику, а через год ушла в декретный отпуск. Никита, мой муж, прошел ординатуру по направлению «Анестезиология и реаниматология». Работал в ковидном госпитале», рассказала Вика.

В прошлом году супруги решили принять участие в программе «Земский доктор». В итоге приехали работать в Славгородскую ЦРБ.

« С первого дня нам оказывают моральную поддержку, в том числе главный врач Дмитрий Григорович. Встретили нас радушно. Программа «Земский доктор» - это замечательное подспорье для медицинских работников, возможность реализовать себя в профессии. Многие готовы стать ее участниками, - говорят супруги.

Получив меры поддержки от государства, Сотниковы решили жилищный вопрос – приобрели дом в Славгороде. До этого снимали жилье, а Славгородская ЦРБ возмещала затраты за аренду.

Программа «Земский доктор» в Алтайском крае работает с 2012 года. За 10 лет ее участниками стали 1424 врача. В текущем году в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города планируется трудоустройство 87 врачей различных специальностей. Они получат единовременные компенсационные выплаты от 1 до 1,5 млн рублей. С 2012 по 2022 год выплаты получили 1424 врача и 331 средний медицинский работник.

Помочь реализовать себя в профессии

«Правительство Алтайского края реализует комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских работников. Они регламентированы подпрограммой «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», - подчеркнули в Минздраве.

Сельские медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Так из средств краевого бюджета выплачивается дополнительная стипендия целевикам. Она составляет 20 тыс. рублей в год по программам специалитета, 50 тыс. рублей в год по ординатуре. Сейчас, уточняет ведомство, на целевой основе обучается около 1,5 тыс. студентов. 50% из них намерены поехать работать в сельскую местность.

Также по региональной программе идет компенсация расходов на оплату обучения в ординатуре. По ней обучается 53 ординатора. Дипломы в этом году получат 24 выпускника, в следующем –29. Предельный размер компенсации в 2022 году был 210 тыс. рублей. В 2023 году она увеличилась до 300 тыс. рублей в год. Этой мерой поддержки уже воспользовались 45 ординаторов. Каждый из них быстро нашел работу, в том числе в сельской местности.

Сельские медики Фото: Олег УКЛАДОВ

По региональной программе компенсации оплаты обучения на специалитете сейчас учится 210 студентов лечебного дела и педиатрии. Ее предельный размер был 170 тыс. рублей в год. В 2023 году увеличен для новых участников до 210 тыс. рублей в год. В Минздраве уточняют, что для сельской местности по программе проходят подготовку 32 % студентов;

По региональной программе целевого обучения фельдшеров для последующего в сельскую местность на ФАПы и отделения скорой медицинской помощи ЦРБ и ЦГБ обучается 88 будущих специалистов. Они получают из краевого бюджета стипендию в размере 50 тыс. рублей в год.

Не только моральная поддержка

Также есть меры поддержки в виде компенсации на аренду жилья. Ей уже воспользовались 228 медицинских работников. 166 - это врачи, 62 - средние медицинские работники. Размер составляет: в сельской местности – 7 тыс. рублей; в городах с численностью населения до 50 тыс. человек – 10 тыс. рублей; в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек – 15,тыс. рублей).

Работникам сельских медучреждений предоставляют ежемесячную выплату. В 2020 году она была 885 рублей, в 2021 году – 920 рублей, в 2022 году – 1000 рублей.

30 июня 2022 принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края», который предусматривает дополнительные меры поддержки медицинских работников.

В их числе компенсация расходов на профессиональную переподготовку лиц, желающих трудоустроиться в краевые медицинские организации, ежемесячная выплата фельдшерам в размере 6 тыс. рублей, участковым терапевтам и педиатрам - 9 тыс. рублей в первые три года работы, специалистам межрайонных медицинских центров - 10 тыс. рублей.

Сельские медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежемесячную выплату получают наставники молодых медиков. Ее размер составляет 1 тыс. рублей за каждого подопечного.

На реализацию мероприятий закона из краевого бюджета выделено в 2022 году более 8 млн. рублей, в2023 год запланировано более 39 млн. рублей.

Кроме того, после введения новых федеральных выплат медицинским работникам с 1 января 2023 года, в Алтайском крае введены дополнительные выплаты тем категориям, которые не учтены на федеральном уровне.