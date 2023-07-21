Необычное грозовое небо над Барнаулом вечером 20 июля. Фото: Владимир Соболев

Сразу несколько красивых природных явлений на небе могли увидеть барнаульцы вечером 20 июля. Гроза, радуга и облака в оттенках от оранжевого до малиново-розового. Жители города дружно достали свои смартфоны и делали снимки небосвода, а потом делились фото и видео в социальных сетях.

Вечером 20 июля на город спустилась грозовая туча. Сильный ливень омыл Барнаул. Небо было полностью затянуто тучами. Но постепенно дождь стал стихать, а грозовой фронт ветром отнесло в восточную сторону. Благодаря этому очистилась западная часть неба, а дальше началась красота…

Необычное грозовое небо над Барнаулом вечером 20 июля. Фото: Екатерина Емельянова

Лучи заходящего солнца осветили грозовые тучи в яркие оттенки розового, оранжевого и малинового цветов. Появилась двойная радуга. И тут же на фоне этой красоты мелькали молнии.

Необычное грозовое небо над Барнаулом вечером 20 июля. Фото: Ирина Салтыкова

- Вечером 20 июля над городом просто прошло грозовое облако, ничего экстремального не было, - сообщили в региональном гидрометцентре.

Тем не менее, жителей Барнаула небо очень впечатлило. Начался целый марафон обмена фотографиями и видео в комментариях, сообщениях и статусах в социальных сетях. Кадры действительно вышли завораживающими.

Необычное грозовое небо над Барнаулом вечером 20 июля. Фото: Елена Лазорская

Необычное грозовое небо над Барнаулом вечером 20 июля. Фото: Татьяна Миколаенко

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