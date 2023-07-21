«Родилась девочка – маленькая, черненькая». Как жительница Алтайского края рожала в дороге

У медсестры был с собой акушерский набор
Фото: Олег УКЛАДОВ
Недавно у бригады станции скорой медицинской помощи Бийска выдалась непростая смена – фельдшеру Валентине Шестаковой и медсестре Анне Санаровой пришлось принять роды прямо в дороге. Медики рассказали подробности той ночи.
В 4.33 утра в «скорую» поступил вызов – в Сростках начались стремительные роды у 24-летней жительницы села. Через семь минут бригада подстанции Бийского района прибыла уже по адресу. На тот момент у девушек уже не было схваток, начались потуги. Распаковав акушерский набор, фельдшер и медсестра начали принимать роды прямо в дороге по пути в больницу.
Фельдшер ССМП Валентина Шестаков. Фото: скриншот с видео Станции скорой помощи Бийска https://t.me/ssmpbiysk
- Уже в бору в 5 часов 9 минут родилась девочка – маленькая, черненькая. После проведения послеродовых манипуляций малышка закричала. Доставили в роддом и мамочку здоровую и ребеночка, - вспоминает фельдшер станции скорой медицинской помощи Валентина Шестакова.
В такой экстренной ситуации переживал и водитель скорой, который вел машину. В самом процессе он, конечно, не участвовал, но ему нужно было доставить поскорее роженицу в больницу. Сейчас он вспоминает эту ситуацию с юмором:
– Ехали – был один пациент, а приехали уже с двумя, – смеется водитель Сергей Петров.
Женщину с ребенком доставили в родительное отделение ЦГБ. Жительница Сростков рассказала, что назвала дочь Кирой.
– Ежегодно бригады станции скорой медицинской помощи принимают в среднем восемь родов. В моей практике тоже были случаи, когда приходилось принимать роды по дороге в медучреждение, - прокомментировал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.
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