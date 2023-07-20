Екатерина Шукшина приняла участие в открытии Шукшинских дней и выставки Фото: ГМИЛИКА

Екатерина Шукшина – старшая дочь Василия Шукшина в эти дни прилетела на Алтай. «Комсомолка» узнала о цели ее визита и предстоящих планах.

На самом деле Екатерина Шукшина прилетела на Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Впервые она побывала на мероприятии еще в 1989 году.

– И я оказалась совершенно не готова увидеть с установленного на Пикете подиума – человеческое море… До сих пор не хватает слов выразить те ощущения, - вспоминает Екатерина.

Екатерина Шукшина (справа) в 1989 году на фестивале в Сростках. Фото: из фондов Музея-заповедника В.М. Шукшина

С тех пор практически ничего не поменялось: на Пикет все также приезжают сотни и тысячи почитателей таланта Василия Макаровича Шукшина, а если речь идет о юбилейном фестивале, то среднюю цифру можно смело умножать на два. Звездные персоны тоже становятся частыми гостями. К примеру, художник Никас Сафронов приезжает в частном порядке, без какого-либо официального приглашения. На самом деле Шукшинские дни наоборот только набирают популярность и географию присутствия: с каждым годом все больше городов и муниципалитетов края присоединяются к этому масштабному празднику.

Екатерина Шукшина в этом смогла лично убедиться. Сразу же по прилете 18 июля она приехала на открытие фестиваля к памятнику отцу и вместе с другими приглашенными звездными гостями возложила цветы к ногам родного человека, увековеченного в памятнике. А вечером того же дня вместе с супругом Йенсом Зигертом прошлась по красной дорожке кинофестиваля. На сцену, правда, не поднялась. Впрочем, и несколькими часами ранее она произнесла пронзительную речь, а также пообещала пополнить фонд мемориального музея в Сростках новым экспонатом.

Екатерина Шукшина с супругом в музее Фото: ГМИЛИКА

Вообще, Екатерина частенько передает в Сростки все новые и новые вещи, связанные именем ее отца. Хотя по сути-то они не так много общались. Тем не менее, связь с его малой Родиной старается поддерживать.

Накануне Шукшина побывала в ГМИЛИКЕ и открыла выставку «Шукшин на документальном экране». Она посвящена кинематографистам – создателям первых документальных фильмов о Василии Шукшине.

– Вниманию посетителей представлено более пятидесяти фотографий, запечатлевших как самого Шукшина в рабочие моменты съемок фильмов, так и других режиссеров — авторов документальных картин, посвященных ему, - рассказывают в музее. – Выставочные комплексы дополнены рядом документальных источников, среди которых режиссерские разработки сценариев, документы, а также книги воспоминаний.

Посетители смогут найти материалы про фильмы «Наш город» (Бийская студия телевидения, 1967), «Слова матери» Александра Заболоцкого (Беларусьфильм, 1978), «На родине Шукшина», выпущенную на студии имени Горького и многое другое.

Сегодня, 20 июля, Екатерина уже в Бийске, где примет участие в круглом столе «Василий Макарович в современном культурном и образовательном контексте». Компанию ей составит Владимир Елистратов, российский писатель, доктор культурологии, заслуженный профессор МГУ, писатель, поэт, публицист, автор «Словаря языка Василия Шукшина».

А в субботу, 22 июля, Екатерина Васильевна в сростинском мемориальном музее-заповеднике откроет выставку «Они с Катуни». Она приурочена к 60-летнию первого сборника рассказов Шукшина «Сельские жители». Мероприятие начнется в 11.00 в конференц-зале корпуса на улице Советской, 86.

Также дочь Василия Макаровича обещает заглянуть на закрытие XXV Шукшинского кинофестиваля на горе Пикет. Программа начнется в 16.00.

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