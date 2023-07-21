«И мертвые девочки в глазах стоят». Реальные истории людей, которые тонули на Алтае

Вблизи линии электропередач купаться опасно Фото: Анна Перевощикова

За последние несколько дней криминальные сводки пестрят сообщениями о гибели на воде. На днях в селе Наумово всем селом хоронили двух подростков, утонувших в Чумыше. На кладбище царило скорбное безмолвие. По кощунственному повороту судьбы, один из мальчиков два года назад чудом остался жив в трагической истории на железнодорожном переезде, когда учительница, в автомобиле которой сидели четыре ребенка рванула на красный цвет семафора… Считали «родился в рубашке», но ребенок погиб в опасном месте под ЖД мостом.

В комментариях к этой зловещей новости многие писали, что Чумыш - опасная река, вспоминали другие страшные случаи. В паблике «Инцидент Барнаул» одна из пользователей поделилась , что сама в детстве чуть не утонула на этой реке в детстве: «Бегала, где было по колено, и вдруг провалилась. Над головой стал песок затягиваться. Я резко оттолкнулась и всплыла из ямы».

Случаев, когда люди оказывались заложниками в водоемах, и чуть было не утонули, немало. Мы собрали несколько рассказов от людей, которые пережили такой момент между жизнью и смертью.

«Озеро, стрижи, электроток»

- Это случилось в ребяческом возрасте, мне было лет девять, и я только научился плавать, - поделился своей историей Владимир Марков, председатель «Союза садоводов России в Алтайском крае». - Проплывал тогда 10-15 метров не больше. Мы с пацанами катались на лодке по красивейшему озеру в поселке Кирово Топчихинского района. Погода была безветренная, над озером висели два провода, на которых сидели стрижи. Это были электропровода, но ребята постарше убедили меня, что телефонные и предложили опасную забаву. Подплыть там, где провода висят низко, и ударить по ним, чтобы птички упали. И мы поплыли, у пацанов были весла, у меня палка. В итоге успел ударить по нижнему проводу только один из нас, после этого всех троих выбросило из лодки из-за высокого напряжения. Только ребята поплыли к берегу, а я начал погружаться на дно. И в какой-то момент, это были секунды, у меня перед глазами ярко всплыли картинки гибели девочек, которых убило током в нашей деревне. Одну девочку я видел в щитовой, вторая – выключала антенну от телевизора (в реальной исторнии отец сказал дочке это сделать во время грозы и в итоге ее убило разрядом, который прошел через антенну). И я реально смотрел на этот ужас, хотя там не присутствовал в трагические моменты… В это время погружался на дно и наблюдал пузырьки, которые казались большими шариками. Может быть, от того, что вода была холодная или от чего-то другого я вдруг пришел в себя, выплыл наверх, где на мое счастье оказалась пустая лодка с веслом.

А на берегу хихикали

- Первый раз я тонула в реке Ануй в селе Петропавловское, - вспоминает Татьяна Задорожных, жительница Барнаула. - Тогда была подростком и поехала на велосипеде с подружками искупаться. Плавать не умела. Не знаю, как сейчас, но тогда там, кажется, никаких официальных пляжей не было. Купались, где хотели, без взрослых. Казалось, у берега было мелко. Я висела на ветке дерева, а потом отпустила руку и моментально ушла под воду. Перед глазами сразу поплыли пузырьки. Я начала паниковать и прыгать, захватывая воздух. И параллельно видела, как на берегу надо мной смеялись подростки, в том числе и моя одноклассница. В итоге я каким-то чудом допрыгала до мелководья и выбралась на берег. Спасти меня никто не попытался. А подростки, глядя на меня, так и продолжили хихикать.

Второй раз я тонула в Оби, когда мне было лет 35. С друзьями отправились на неофициальный пляж в районе пос. Ильича в Барнауле. Плавать к тому времени я уже, конечно, научилась. В какой-то момент вдруг почувствовал, что меня уносит течением. Я была на поверхности, но поняла, что к берегу сама не вернусь. Тоже жутко запаниковала и попросила незнакомого мужчину протянуть мне руку. Тот явно испугался и просто смотрел на меня. Тогда я закричала. На помощь сразу кинулся друг, который был на берегу, и за руку вытянул меня на безопасное место. С тех пор я ни разу не купалась там, где купаться запрещено.

Свело ногу

- В 10 лет я чуть не утонула на озере в деревне, - поделилась своей историей корреспондент Татьяна Гейнрих. - Отмечали день рождения подружки, после мороженого в кафе пошли толпой купаться. Зашли на глубину, где по дну чувствовалось холодное течение. В какой-то момент у меня свело ногу, я начала плохо контролировать свое тело и почувствовала, как меня тянет на дно. Говорят, что на этом озере еще есть воронки – возможно, в нее меня начало затягивать. Подружка плыла на надувном матрасе, и я стала хвататься за его края, чтобы удержаться, говорила, что тону. Она же восприняла это за шутку – и начала меня спихивать с него. В тот день еще поднялись высокие волны, которые накрывали с головой. Помню, что матрас был ярко-оранжевого цвета, поэтому его было видно даже сквозь мутную воду. К счастью, я вновь смогла вновь вцепиться в него и уже не отпускала.

Вспомнил о Николае Чудотворце

В паблике Инцидент Барнаул пользователь Николай Киров поделился историей, как тонул в 12 лет:

«Пошли мы с пацанами купаться. С нами был один парень на два года старше. Я в сторонке один раз переплыл широкий залив. Река там как раз поворачивает. А рядом узкий. Думаю, дай и обратно по широкому переплыву. Доплыл до середины, выбился из сил и начал тонуть. Когда в кино показывают, как там из воды выпрыгивают на полметра и орут, что тону...

Тут по другому - стоишь, как свечка, и потихоньку уходишь под воду. Хочу крикнуть: «Витька, тону!», только рот открываешь, вода наливается». И вспомнил слова матери. «Если будете тонуть, то просите Николая Чудотворца». Кого там просить, там рот невозможно открыть.

Я только подумал об этом и оказался у берега на мели. Никому говорить не стал. Хотите верьте, хотите нет, но с небесами я так не шучу. Чтобы вся жизнь перед глазами, у меня такого не было. И страха не было, а вот осознание, что ты беспомощный и сейчас погибнешь было. Даже просто руку вверх поднять невозможно. Уже много лет прошло, а тягостное воспоминание осталось. И такое ощущение, как я тонул и как оказался на мели у берега, этот промежуток времени, как будто я был в бессознательном состоянии. Но воды я точно не нахлебался».

На заметку

В памятке от спасателей республики Алтай кроме стандартных главных правил не купаться под градусом и всегда бдительно следить за детьми, есть несколько и других важных советов отдыхающим на воде. Например, говорится о том, что несчастные случаи при купании нередки в необорудованных местах, на водоёмах с непроверенным дном. Место для купания стоит выбирать с твёрдым песчаным, незасорённым дном, с постепенным уклоном, без быстрого течения, водорослей, тины, подальше от обрывистых, заросших или заболоченных берегов.

В воду нужно заходить постепенно, не прыгая с незнакомого берега, ведь под водой могут прятаться коряги, камни, затопленные стволы деревьев и другие опасные предметы.

- Никогда не доводите себя до озноба,- предупреждают медики,- при переохлаждении могут возникнуть судороги, остановка дыхания, потеря сознания.

- Даже самая маленькая шалость на берегу и в воде может обернуться большой бедой, - считают спасатели. - Не пытайтесь столкнуть товарища в воду, купаясь, не прыгайте и не хватайте друг друга за ноги - такие шутки очень опасны.

Еще из важных советов - не заплывайте далеко, вы можете не рассчитать своих сил. Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, меняя направление, постепенно приближайтесь к берегу.

Не теряйтесь, если попали в водоворот. Наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду, и, сильно рванувшись в сторону, всплывите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Друг пытался помочь, но не смог»: подробности гибели 20-летнего парня на Оби

Стали известны подробности гибели 20-летнего барнаульца возле пляжа (подробнее)