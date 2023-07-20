Поиск подростка. Фото: ПО «ЛизаАлерт» Алтайского края

В Алтайском крае уже пятый день продолжаются поиски 13-летнего подростка из Бийска, который ушел из дома и не вернулся. Как рассказала «Комсомолке» региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алтайского края Диана Круглова, волонтеры суммарно прошли 350 км, но безрезультатно. Что известно об исчезновении мальчика к этому часу – в нашем материале.

Ориентировка ПО «ЛизаАлерт» Алтайского края

И след простыл

Саша Плесовских из поселка Нагорный в Бийске пропал 15 июля – вечером вышел погулять, но домой так и не вернулся. Родители подняли тревогу, и совсем скоро городские паблики всего Алтайского края опубликовали бело-оранжевые ориентировки с призывом: «Помогите найти!».

Все, кто знает Сашу, говорят, что это «домашний» мальчик из благополучной семьи. Раньше из дома не сбегал, да и заблудиться мог вряд ли – город знал, как свои пять пальцев. Лес находится не близко от дома, поэтому вероятность, что мальчик сейчас блуждает где-то в лесной глуши, практически нулевая.

Когда местные узнали о беде в семье Плесовских, то не смогли пройти мимо.

- К поискам присоединились родители одноклассников Саши, его соседи, просто неравнодушные люди. Всего было привлечено больше 70 человек, - говорит Диана Круглова.

Два дня штаб вел активные поисковые работы: было собрано несколько групп, каждой из которых была определена своя задача. Добровольцы расклеивали листовки, осматривали район проживания, береговую линию, заброшенные дома, всевозможные канализационные люки, но все безрезультатно.

Поиск подростка. Фото: ПО «ЛизаАлерт» Алтайского края

- Я сама была на месте и проверяла в том числе люки. Один из них был прикрыт лишь легким листом шифера, я без проблем подняла его одной рукой, заглянула, а там было очень мало воды. Не знаю, правда или нет, но одни местные рассказали, якобы полиция просила откачать воду. Точно это неизвестно, но большинство коллекторов, и правда, были пустыми. В общем там мы тоже ничего так и не нашли, - пояснила Диана.

Разные версии

И поисковики, и правоохранительные органы активно отрабатывают всевозможные версии и сообщения, где может находиться несовершеннолетний.

- Было предположение, что он мог пойти собирать металл в заброшенных домах. Подростки так делают на каникулах, чтобы заработать. Но отработка сообщения это не подтвердила. Также люди говорили, что Сашу вместе с каким-то рыженьким другом видели на мойке фар на коммунарском мосту, где сейчас идет ремонт (якобы пока автомобили стоят в пробке, дети предлагают за деньги помыть фары), но судя по видеозаписям с места, это все-таки был не он, - добавила региональный представитель.

По словам Дианы Кругловой, последние ночи для поисковиков, неравнодушных к детским судьбам, были действительно тяжелыми. За два дня активных поисков штаб закрыл огромное количество задач. Сейчас в поиск Саши активно включился следственный комитет, и силовики отрабатывают уже свою версию – криминальную. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

- Все, что от нас зависело, мы сделали и делаем. Большую часть возможных мест нахождения мальчика мы прошли. Сейчас мы временно приостановили активную стадию поиска. Ждем, пока полиция даст какой-то результат: все будет зависеть от того, с чем мы имеем дело – с побегом, убийством или несчастным случаем. Если криминальная версия не подтвердится, то будем расширять зону поиска, охватывать другие города, может, даже выйдем на федеральный уровень, - подчеркнула Диана Круглова.

При этом женщина высказала опасение насчет того, что до сих пор нет ни одного подтвержденного свидетельства, что мальчик передвигался или передвигается по городу.

- Зная статистику, в городской среде, где много людей, должна быть хоть какая-то информация, что пропавший куда-то заходил, где-то пробегал, где-то прятался. Но здесь его никто не видел. Это наводит на плохие мысли, но говорить о чем-либо пока рано, - подытожила представитель поискового отряда.

К поискам присоединились спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

К слову, делом уже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении подростка. Кроме того, к поискам подключились десять сотрудников второго пожарно-спасательного отряда, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, волонтёры, водолазы управления по делам ГОЧС Алтайского края, а также группа МЧС с беспилотной авиасистемой для поиска с воздуха.

Чем можно помочь?

Как отметила региональный представитель поискового отряда Диана Круглова, сейчас важно донести информацию о поиске мальчика до каждого жителя Бийска. Неравнодушные граждане могут сбросить сообщение в общедомовой чат, передать сообщение пожилым гражданам, которые не пользуются соцсетями, а также внимательнее присматриваться к детям, проходящим мимо.

Если вам что-либо известно о местонахождении Саши, сообщите по следующим номерам телефона:

- 8(800)700-54-52;

- 112;

- 8(385 2) 29-80-02;

- 8-905-981-16-60;

- 02.

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